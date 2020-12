Oggi, proprio nel giorno della vigilia di Natale, Milly Carlucci ha annunciato la prima maschera che prenderà parte alla seconda edizione di Il cantante mascherato. Con un video pubblicato sul neo nato account Twitter della trasmissione, la conduttrice, reduce dall’ottima edizione di Ballando con le stelle, ha infatti svelato che nel cast ci sarà la Pecorella.

È il momento di rompere il ghiaccio!

La prima maschera che vi presentiamo è la #Pecorella🐑

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

È il momento di rompere il ghiaccio!

La prima maschera che vi presentiamo è la #Pecorella🐑

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato

Da oggi, dunque, parte ufficialmente la caccia al personaggio che si nasconderà al suo interno.

Intanto, si avvicina la messa in onda del programma che ha debuttato in Italia il 10 gennaio scorso. La prima puntata di Il Cantante mascherato edizione 2021, infatti, andrà in onda, naturalmente in prime time, venerdì 29 gennaio.

In attesa di conferme ufficiali, in giuria dovremmo ritrovare Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo, mentre è in via di definizione l’ipotesi, anticipata da Blogo, che venga aggiunto un quarto giudice mascherato.

Riguardo al cast dei concorrenti, ovviamente, c’è il massimo riserbo, anche se prevedibilmente i nomi dei papabili inizieranno a circolare già nei prossimi giorni. Non è un segreto, infatti, che anche e soprattutto da parte della produzione della trasmissione vi sia interesse affinché se ne parli e si creino aspettative nel pubblico.

Ricordiamo che un anno fa vi presero parte Teo Mammuccari con la maschera del coniglio, Al Bano nei panni del leone, Alessandro Greco in quelli del mastino napoletano, Valerio Scanu con le sembianze dell’Angelo, Fausto Leali col costume del mostro, Emanuela Aureli con la maschera del pavone, Arisa con quella del barboncino e Orietta Berti come unicorno.

A vincere fu Teo Mammucari, per il quale nelle scorse settimane si era vociferato una promozione tra i giudici, che per ora non trova conferma.