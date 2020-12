È partito per la Vigilia di Natale lo svelamento delle maschere della seconda edizione italiana de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci ha iniziato ad annunciare attraverso i canali social del programma quelli che saranno i veri protagonisti del format importato in Italia dalla Carlucci, che ha condotto lo scorso gennaio la prima edizione del programma.

Se nei giorni sono stati presentati Pecorella e Giraffa, oggi è il turno di Lupo, che sarà quindi una delle nove maschere della seconda edizione del Cantante Mascherato. Quest’anno infatti Milly Carlucci e il team di Endemol Shine Italy, che co-produce il programma, hanno deciso, dato anche l’allungamento della produzione, che vedrà realizzata una puntata in più, di aggiungere un personaggio rispetto alla prima edizione.

La terza maschera che vi presentiamo è il #Lupo🐺

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/vhiKKKQ7va — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) December 26, 2020

Questa però non sembrerebbe essere l’unica novità di questo nuovo Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci ha già annunciato “cambi strutturali nel corso delle cinque puntate”. La conduttrice ha poi aggiunto:

Stiamo pensando a qualcosa di veramente rivoluzionario. I sudcoreani, detentori del format, hanno idee clamorose.

Alcune di queste novità riguarderanno indubbiamente anche la giuria e non soltanto, quindi, il meccanismo della gara, che senza dubbio potrebbe però vedere aggiustamenti rispetto a quanto messo in campo lo scorso anno. Fra i giudici, infatti, parrebbero confermati certamente solo tre dei membri di quella che era stata la giuria della prima edizione de Il Cantante Mascherato.

Se Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti dovrebbero trovare spazio anche nella nuova edizione, che partirà venerdì 29 gennaio, altrettanto parrebbe non essere per Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Si avvicinerebbe a una poltrona nella giuria invece, come vi abbiamo dato conto ieri, Costantino della Gherardesca, che da concorrente di Ballando con le Stelle passerebbe quindi a giurato di un altro programma di Milly Carlucci.

Negli scorsi mesi uno dei nomi più quotati per un ruolo nella nuova giuria era Teo Mammuccari, che però ora parrebbe essere un nome superato, così come quello di Arisa, anche lei accostata allo stesso ruolo, dato che entrambi avevano partecipato all’edizione inaugurale dello show di Rai 1. Si realizzerà invece l’idea di portare al bancone un giurato mascherato per incrementare ulteriormente la suspense?