Il Cantante Mascherato 2021, chi è la Giraffa?

Milly Carlucci non conosce Feste e continua a presentare le maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, a fine gennaio nel prime time di Rai 1. Dopo aver annunciato via Twitter la presenza della Pecorella nel giorno della Vigilia, regala al suo pubblico la notizia della Giraffa nella Santa mattina del Natale.

La seconda maschera che vi presentiamo è la #Giraffa 🦒

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/erfipUXJ68 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) December 25, 2020

Se la Pecorella sembra perfetta per scatenare ondate di commenti, la Giraffa cerca una identità ancor prima della sua discesa in campo. L’anno scorso alcuni protagonisti si riconobbero – al netto dei rumors circolati alla vigilia – proprio dal modo in cui conquistarono il palco. Come dimenticare l’ingresso del Leone, che in pratica aveva scritto sulla criniera il nome “Al Bano Carrisi”. Rimasto negli annali della tv anche l’Unicorno: lo svelamento dell’identità di Orietta Berti sotto il testone variopinto e cornuto della maschera è diventato un indimenticabile meme, tornato alla ribalta con l’annuncio della Berti nel cast dei 26 Big di Sanremo 2021. E c’è già chi sogna di vederla trionfare all’Ariston e volare verso l’Eurovision Song Contest in un costume iridato.

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato andrà in onda su Rai 1 dal 29 gennaio per 5 settimane con 9 concorrenti in gara. In giuria ci saranno Francesco Facchinetti , Flavio Insinna e Patty Pravo, mentre si parla anche di un quarto innesto, mascherato. INsomma, oltre ai cantanti, la Carlucci pensa anche a un giudice mascherato, giusto per sparigliare un po’ le carte.

Intanto Milly continua a presentare le ‘sue’ maschere: non ci sarà tregua in questi giorni di Festa, perfetti per centellinare i nuovi costumi protagonisti.