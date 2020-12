Mentre Milly Carlucci anticipa, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Natale, le maschere che saranno protagoniste nella nuova edizione di Il cantante mascherato, al via venerdì 29 gennaio su Rai1, continuano a circolare le indiscrezioni riguardanti la giuria del programma.

Stando a quanto risulta a Blogo, insieme ai confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo, sembra sempre più probabile la presenza di Costantino Della Gherardesca. Il suo nome era già stato accostato a Il cantante mascherato nelle scorse settimane, anche e soprattutto in virtù dell’ottima performance dell’ironico conduttore nelle vesti di concorrente dell’altra creatura della Carlucci, ossia Ballando con le stelle. Una parentesi televisiva che lo ha valorizzato e che ha spinto anche noi di Blogo a definirlo il vincitore morale di tutte le edizioni di Ballando con le stelle perché, come ha scritto la nostra Giorgia Iovane, “le sue performance intelligenti, brillanti, ironiche, psichedeliche hanno segnato un prima e un dopo in questo programma nato per portare la danza in tv e negli anni apparso sempre più lontano dai suoi intenti iniziali, che volevano essere tecnici oltre che intrattenitivi“.

Se effettivamente Costantino Della Gherardesca entrerà a far parte del cast fisso di Il cantante mascherato lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. E chissà che non possa essere proprio lui il prescelto per il nuovo ruolo in commedia del giurato mascherato.

Come accennato in apertura di articolo, in questi giorni la Carlucci sta snocciolando le maschere che animeranno la scena della trasmissione che occuperà lo slot del venerdì sera di Rai1 a partire da fine gennaio. In particolare, la conduttrice ha annunciato la Pecorella e la Giraffa, senza ovviamente fornire ulteriori dettagli al riguardo. Nelle prossime ore – probabilmente già da domani, giorno in cui si festeggia Santo Stefano – potrebbero essere svelate altre maschere.