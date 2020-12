Il Cantante Mascherato 2021, chi è La Farfalla?

Milly Carlucci continua a presentare le maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato al ritmo di una al giorno. Oggi, lunedì 28 dicembre, è il turno della Farfalla, quinto dei nove costumi protagonisti dell’edizione 2021. Milly Carlucci mostra il bozzetto della nuova maschera, che diversamente dalle altre finora presentate è ‘particolarmente’ grezza. Particolare, e decisamente più casalinga, la clip che accompagna la presentazione della Maschera, pubblicata da Milly sul profilo Twitter del programma: uno scorcio di quella che sembra essere Casa Carlucci, tra ‘vestigia’ di precedenti maschere e qualche dettaglio che ci racconta qualcosa dell’abitazione del Generale (sempre impeccabile nel suo look, va detto. Anche in casa).

La quinta maschera protagonista di questa nuova edizione è la #Farfalla 🦋 Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Come detto, la Farfalla è la quinta delle nove maschere de Il Cantante Mascherato finora presentate: all’appello al momento risultano la Pecorella, la Giraffa, il Lupo e la Tigre Azzurra. Al ritmo di uno al giorno, la rosa dei partecipanti dovrebbe essere completamente svelata per il 1° gennaio 2021, quando ormai mancheranno 4 settimane al debutto della seconda stagione, il cui kick-off è previsto per venerdì 29 gennaio. Lo ‘zoo’ della Carlucci, comunque, continua a prendere forma e terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per cinque puntate: si può ovviamente iniziare a fare qualche ipotesi sui cantanti che decideranno di entrare nei costumi disegnati per l’edizione 2021. Diciamo che, visto il costume, la Farfalla è adatta a giovani cantanti dal fisico scultoreo. O a Loredana Bertè.