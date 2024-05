Com’è umano lui, la conferenza stampa del film-tv su Paolo Villaggio in liveblogging

Su Raiuno sta per arrivare il film-tv dedicato a Paolo Villaggio: Com’è umano lui andrà in onda lunedì 30 maggio 2024, anche su RaiPlay, e per presentarla oggi, giovedì 16 maggio 2024, alle 12:00 si tiene una conferenza stampa, a cui TvBlog partecipa.

Diretto da Luca Manfredi, il film-tv racconterà la vita di uno degli attori comici più amati del cinema italiano, prima del suo successo con le maschere diventate poi iconiche come Fantozzi o Fracchia. Per parlare di Com’è umano lui, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini, troviamo Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Anouk Andaloro, Capostruttura di Rai Fiction; Sergio Giussani, produttore di Ocean Productions e lo stesso Manfredi, con Elisabetta e Piero Villaggio, figli di Paolo che hanno collaborato alla sceneggiatura.

Presente anche il cast: Enzo Paci, a cui va il compito di interpretare il protagonista; Camilla Semino Favro, che dà volto a Maura Albites, futura moglie di Paolo; Andrea Benfante (Piero Repetto, amico di Paolo), Andrea Filippi (Fabrizio De Andrè), Augusto Zucchi (Ettore Villaggio, padre di Paolo) ed Emanuela Grimalda (Maria Villaggio, madre di Paolo).

Il film-tv (realizzato con il contributo del PR FESR della Liguria e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e il Comune di Genova) è ambientato negli anni ’60 e Genova, una delle capitali del triangolo industriale italiano. Paolo Villaggio si forma in quel clima culturalmente straordinario che la città offre. Tra i suoi amici c’è Fabrizio De André.

In una città piena di luoghi d’incontro, Villaggio vive la prima esperienza nel mondo del lavoro come

impiegato presso la Cosider e nello stesso tempo fa le sue prime apparizioni teatrali. Troverà una platea che lo apprezza e in un certo qual modo lo sostiene fino a farlo arrivare al grande pubblico televisivo.