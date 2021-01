Il 29 gennaio 2021 inizierà la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“, in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. Cinque le puntate, nove le maschere in gara (con il Baby Alieno): chi si nasconde sotto gli abiti scenici? C’è un gran riserbo sui nomi dei concorrenti: scoprire le loro identità è proprio lo scopo del format.

Tra le maschere di quest’anno c’è quella del Baby Alieno. Cosa sappiamo su questa maschera? Milly Carlucci ha detto che “è un bimbo. Quell’astronave è il suo passeggino…“. Durante l’anteprima del programma, trasmessa su Rai1, è stata l’unica maschera a non presentarsi: “Si trova ancora sulla sua galassia assieme al coreografo del programma Raimondo Todaro“, è l’unico indizio che è stato fornito. Quindi non sappiamo se sia un uomo o una donna.

Costantino Della Gherardesca, uno dei giurati del programma, ha detto: “Mi identifico nel Baby Alieno. Secondo me all’interno di questa maschera, essendo piccola, non c’è un personaggio che fisicamente è simile a me. Ci sarà una persona petit”. La sua prima ipotesi è Pierluigi Diaco.