Il 29 gennaio 2021 inizierà la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“, in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. Cinque le puntate, nove le maschere in gara (con il Pappagallo): chi si nasconde sotto gli abiti scenici? C’è un gran riserbo sui nomi dei concorrenti: scoprire le loro identità è proprio lo scopo del format.

Tra le maschere di quest’anno c’è quella del Pappagallo. Cosa sappiamo su questa maschera? Milly Carlucci ha detto che “è molto, estremamente, elegante. È un dandy dell’800, ma è anche un animale intelligente: il pappagallo parla. Non solo ripete, ma riesce anche a dire la cosa giusta al momento giusto. Ha un profondo acume: non è solo bellezza e piume, c’è profondità“. Si presume che possa essere un uomo dall’età avanzata.

Lui si è presentato con queste parole nell’anteprima del programma: “Le maschere non mi piacciono: in vita mia non ne ho mai indossata una. La mia vita è coloratissima, odio i grigi, amo la chiarezza e la libertà di spiccare il volo. Per me la libertà è tutto: hanno cercato di rinchiudermi in una gabbia, ma non ci sono mai riusciti. Ho bisogno di passione, di sogni, di progetti e di credere che domani sarà meglio di oggi. Questa è la benzina della mia vita”.