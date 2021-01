Il 29 gennaio 2021 inizierà la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“, in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. Cinque le puntate, nove le maschere in gara (con il Gatto): chi si nasconde sotto gli abiti scenici? C’è un gran riserbo sui nomi dei concorrenti: scoprire le loro identità è proprio lo scopo del format.

Tra le maschere di quest’anno c’è quella del Gatto. Cosa sappiamo su questa maschera? Milly Carlucci ha detto che “è forse l’animale più amato dai social, ma è un felino che graffia e fa anche male. Non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Non è affatto il giocattolone che potrebbe sembrare“. La conduttrice l’ha descritto come guascone, furbo, affascinante. Si presume che possa essere un uomo.

Nell’anteprima del programma si è presentato vestito da pseudo-rapper. “Il motivo per cui ho deciso di presentarmi a voi vestito così è perché la vita mi ha portato a diventare Gatto. Io, come il gatto, sono diventato solitario e indipendente, a volte sperduto, sicuramente libero. Diciamo che mi sento più come uno di quei gatti selvatici, che devono continuamente lottare per la sopravvivenza. Ne ho vissute di avventure, quindi ora so affrontare la vita da mille prospettive diverse, dall’alto di un tetto come dal basso di un vicolo. Sotto questa maschera si nasconde un cuore ferito e deluso. Sono il Gatto, amami come sono, oppure non amarmi affatto”.