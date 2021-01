Il Cantante Mascherato è ormai pronto a ripartire, ma le novità che si stanno delineando per questa nuova edizione sembrano essere in continuo svelamento. Dopo che nel fine settimana scorso si era concluso il discorso giuria, con lo svelamento dei cinque giurati (con due new entry, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo), e dopo che erano stati svelati da Milly Carlucci nello speciale di sabato scorso i primi indizi sulle nuove maschere, i telespettatori non attendevano altro che la partenza del programma.

Partecipando però al tavolo de La Vita in Diretta, oggi la padrona di casa de Il Cantante Mascherato ha voluto rivelare in anteprima ad Alberto Matano una delle novità di questa nuova edizione, ovvero la presenza di un team d’investigatori – di cui vi avevamo parlato noi per primi e la cui presenza era stata confermata sabato pomeriggio dalla stessa Carlucci – e soprattutto da chi questo team sarà capeggiato.

Questa è una notizia, non lo sa ancora nessuno: c’è un commissario capo che sarà Simone Di Pasquale e un investigatore di polizia che sarà Sara Di Vaira a guidare l’indagine dei trenta investigatori.

La Carlucci punta quindi ancora una volta su volti a lei ben noti: i due, infatti, sono due storici maestri di Ballando con le Stelle, che nell’occasione si presteranno a questo inedito ruolo. La contaminazione fra i due programmi, che d’altra parte vedono lavorare dietro le quinte lo stesso team d’autori, continua.

Se lo scorso anno nella giuria de Il Cantante Mascherato sedeva Guillermo Mariotto, che da anni è immancabile presenza nella giuria del dancing show di Milly Carlucci, quest’anno la sua poltrona vacante ha trovato un nuovo giurato di riferimento in Costantino della Gherardesca, fresco della partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che si è conclusa solo due mesi fa.

E con l’aggiunta di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira l’eredità di Ballando con le Stelle sarà ancora più corposa, con un effetto crossover rafforzato anche dal breve intervallo di tempo che separa le due produzioni capitanate da Milly Carlucci.