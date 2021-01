Manca solo una settimana al debutto della seconda edizione del fortunato show Il cantante mascherato. Dopo il successo della prima edizione, con il titolo di show rivelazione del 2020 di Rai1, si appresta a tornare dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica questo varietà guidato e diretto da Milly Carlucci. Venerdì prossimo 29 gennaio dunque in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma tornano a cantare, sotto mentite spoglie, le celebrità nascoste da un costume che si contenderanno il titolo di miglior cantante mascherato 2021.

Da queste colonne vi abbiamo già dato conto degli indizi che ci aiuteranno a capire chi c’è sotto a quelle maschere, inoltre vi abbiamo anticipato i componenti della giuria, oltre che del possibile approdo in questa seconda edizione del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy di un pool investigativo che aiuterà il pubblico a capire l’identità dei cantanti mascherati.

Oggi siamo in grado di darvi conto di una indiscrezione che potrebbe essere qualcosa di più di una semplice indiscrezione e che riguarda il gruppo di giurati dello show di Milly Carlucci. Fermo restando i nomi che vi avevamo già dato come componenti di questa giuria, ovvero Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, potremmo essere arrivati a capire il giallo del quinto giurato. Se in un primo tempo pareva che il quinto giurato si sarebbe presentato al pubblico di Rai1 con una maschera, quindi non riconoscibile, ora sembra che pure questo giurato sarà ben visibile a tutti.

Stando ad alcune voci che abbiamo avuto modo di raccogliere il quinto giurato potrebbe essere Caterina Balivo. La bella e brava conduttrice partenopea, che quest’anno ha lasciato lo spazio del suo Vieni da me (saccheggiato in termini di contenuti da altri programmi) a Serena Bortone e a al suo Oggi è un altro giorno, dunque potrebbe tornare in video di nuovo su Rai1, stavolta nell’inedito ruolo di giurata del Cantante mascherato 2021. Tutto ciò sarà vero? Domani pomeriggio nel corso dello Speciale in onda alle ore 15 su Rai1 ci risulta che Milly Carlucci, insieme ad altri indizi sulle maschere in gara, darà proprio l’annuncio del nome del quinto giurato di questo spettacolo. Non resta dunque che attendere domani pomeriggio e sintonizzarsi dalle ore 15 sulla prima rete della televisione pubblica per capire se la nostra indiscrezione è corretta.