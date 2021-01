La marcia di avvicinamento alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato è ufficialmente partita anche in televisione. Milly Carlucci è stata infatti ospite nell’ultimo appuntamento di Da noi… a ruota libera, dove a Francesca Fialdini ha iniziato a rivelare alcuni indizi sulle nuove maschere di quest’anno.

Già da giorni era partito, prima attraverso i social e poi attraverso le prime dichiarazioni ai giornali della Carlucci, un immaginario countdown all’inizio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, che partirà fra meno di due settimane, venerdì 29 gennaio, con nove maschere completamente nuove e una giuria parzialmente rinnovata.

Vediamo però quelli che sono i primi indizi che la padrona di casa dello show, che accompagnerà i telespettatori di Rai 1 per ben cinque venerdì sera, ha voluto incominciare a svelare nelle scorse ore. Ecco quanto dichiarato da Milly Carlucci su alcune delle maschere:

Pecorella: “Pecorella è un personaggio romantico.” (Poi però la Carlucci ha voluto sottolineare il gioco del contrasto, ovvero il fatto che a volte capiti che chi è sotto la maschera si voglia rappresentare per un aspetto inedito di sé o del proprio carattere, magari anche con una rappresentazione totalmente agli antipodi, che nulla ha a che fare con la sua personalità)

Lupo: “Il lupo è un guerriero dagli occhi glaciali, è solitario, ma molto spesso sta anche in branco. Il lupo è un guerriero, ma anche un animale furbo. Cosa prevale qui: la furbizia o l’aspetto guerriero?”

Farfalla : “La Farfalla è eterea, elegante, sexy. Allo stesso tempo è un insetto curioso, che si trasforma, che non è sempre uguale perché non nasce farfalla, nasce bruco, poi diventa crisalide, poi diventa farfalla.”

: “La Farfalla è eterea, elegante, sexy. Allo stesso tempo è un insetto curioso, che si trasforma, che non è sempre uguale perché non nasce farfalla, nasce bruco, poi diventa crisalide, poi diventa farfalla.” Gatto: “Il gatto è forse l’animale più amato dai social. Il gatto però è un felino, che ti graffia e fa anche male: non prendertela mai con un gatto arrabbiato! Non è il giocattolone “peluchoso” che potrebbe sembrare qui.”

Pappagallo : “Il Pappagallo è molto elegante. È proprio un dandy dell’Ottocento. Il pappagallo è un animale intelligente: parla e spesso, come i merli, non solo ripetono le cose che tu dici, ma riescono a dire la cosa giusta nel momento giusto, hanno un profondo acume. Non è solo bellezza e piume, c’è profondità nel Pappagallo.”

: “Il Pappagallo è molto elegante. È proprio un dandy dell’Ottocento. Il pappagallo è un animale intelligente: parla e spesso, come i merli, non solo ripetono le cose che tu dici, ma riescono a dire la cosa giusta nel momento giusto, hanno un profondo acume. Non è solo bellezza e piume, c’è profondità nel Pappagallo.” Orsetto: “L’Orsetto è il peluche che ci stringevamo al cuore per consolarci, perché ci faceva stare bene, perché era nostro confidente, perché è rassicurante e divertente nello stesso tempo.”

Per il momento la Carlucci non ha invece dato particolari indizi su Giraffa – della quale però si è sottolineata l’altezza della maschera, mettendo in evidenza che può non corrispondere a un’altezza effettiva – su Tigre Azzurra (ha fatto riferimento al fatto che la tigre non sia distinguibile a livello visivo per il sesso: che sia un indizio criptico anche questo?) e su Baby Alieno.

I fan del programma possono sperare però di raccogliere nuovi e ulteriori indizi nell’appuntamento in programma per sabato prossimo, 23 gennaio, con Aspettando Il Cantante Mascherato, breve spazio di 25 minuti, in onda dalle 15:00 su Rai 1, in cui Milly Carlucci, oltre a mostrare alcune immagini di backstage delle maschere, fornirà qualche indizio, che permetterà di agevolare la caccia alla scoperta di chi si nasconderà sotto i nuovi travestimenti.