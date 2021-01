Milly Carlucci conferma: “Il cantante Mascherato dal 29 gennaio. In giuria arriva Costantino della Gherardesca”

La conduttrice è pronta per la seconda edizione de Il cantante mascherato, conferma la data di partenza e parla della giuria ‘modificata’.

C’è attesa per il ritorno de Il cantante mascherato, di ritorno su Rai 1 per la seconda edizione. Il programma che è riuscito a fare breccia tra i cult di punta della rete diretta da Stefano Coletta ha trovato il suo spazio anche in questo 2021. La capitana Milly Carlucci è pronta per riportarci fra le maschere, le voci, i dubbi e le sorprese e al Corriere della sera ha cominciato a centellinare quelle che sono le novità promesse per la nuova serie di puntate.

È importante sapere soprattutto due particolari non da poco: la data di partenza e la struttura del programma in seguito alle disposizioni date per poter svolgere le cinque puntate ancora in piena pandemia.

La conduttrice mette subito le mani avanti precisando che per quanto riguarda il pubblico, nessuno ha avuto l’idea di creare “assembramenti sciagurati” ma quella che vedremo sarà una “formula magica” che potrà far sembrare il teatro colmo di spettatori. Un modo, dice, per “dare la sensazione del pubblico plaudente, specie in un momento di tristezza come questo”.

Un altro piatto forte, indispensabile per la buona riuscita de Il cantante mascherato è la giuria. Quest’anno sarà parzialmente modificata, via l’esuberante Guillermo Mariotto, arriva Costantino della Gherardesca, fra le rivelazioni di Ballando con le stelle. Sul suo approdo Milly Carlucci ci tiene a sottolineare che non si deve parlare di ‘sostituzione’ a discapito di Mariotto, bensì di una scelta “per non inflazionarlo“.

Ancora più curiosa è la data d’inizio della seconda edizione dello show: noi di TvBlog vi avevamo anticipato addirittura lo scorso settembre venerdì 29 gennaio, data che è stata confermata.