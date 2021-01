Venerdì 29 gennaio parte su Rai1 la seconda ed attesa edizione dello spettacolo musicale in salsa mistery Il cantante mascherato. Presso gli studi dell’auditorium del foro italico in Roma sono in corso, sotto l’attenta e precisa direzione del generale Carlucci Milly, le prove per il debutto ormai molto vicino di questo programma. Si stanno girando, a questo proposito, delle immagini che testimoniano in presa diretta il clima dietro le quinte di queste prove, immagini che verranno mostrate in uno Speciale che andrà in onda proprio su Rai1 nel pomeriggio di sabato prossimo.

Nel corso di questo Speciale vedremo dunque per la prima volta indossate le maschere dei protagonisti di queste nuove cinque puntate del Cantante mascherato, maschere che sono state da poco presentate da Milly Carlucci attraverso i canali social collegati al varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nel corso di questo Speciale verranno dati degli indizi circa i nomi delle celebrità che si celano sotto questi costumi.

A proposito della seconda edizione del Cantante mascherato siamo in grado di darvi un piccolo retroscena/indiscrezione rispetto a qualcosa di nuovo che potrebbe essere inserito nel meccanismo dello show di Rai1. Si tratterebbe di una specie di squadra investigativa composta da una trentina di persone che verrà collocata all’interno del teatro dove si svolgerà in diretta il programma. Compito di questa squadra sarà quello di provare ad individuare chi si cela sotto il costume e la maschera dei vari personaggi che si esibiranno nel corso delle cinque serate del Cantante mascherato, cercando di carpire gli indizi che ciascuno di loro riuscirà ad acchiappare durante le singole esibizioni canore.

Non solo, questo pool investigativo sarà guidato dal tenente Colombo in questione, ruolo questo che potrebbe essere ricoperto dal vincitore della prima edizione del Cantante mascherato, ovvero Teo Mammucari, che ha più volte dichiarato di essersi trovato molto bene lo scorso anno all’interno del cast della prima edizione di questo varietà. Per altro il nome di Mammucari era stato più volte accostato alla nuova giuria del Cantante mascherato 2, che al momento pare essere composta da Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti, con un grande punto interrogativo relativo al famigerato quinto giurato che si diceva potesse essere pure lui nascosto da una maschera, ma su questo vige ancora un grosso punto interrogativo.

Nessun punto interrogativo relativo invece sulla data di partenza della seconda edizione del Cantante mascherato su Rai1, fissata per venerdì 29 gennaio 2021, proprio quando tornerà su Canale 5, con il suo appuntamento del venerdì il Grande fratello vip 5 condotto e diretto da Alfonso Signorini per un venerdì sera televisivo a tutto Endemol.