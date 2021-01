Grande fratello vip 5: D’Eusanio e Zenga nella casa per contrastare Il cantante mascherato

Una lotta casalinga si prospetta per la serata di venerdì 29 gennaio quando sulle due principali reti della televisione italiana andranno in onda due programmi prodotti dalla medesima società: Endemol Shine Italy. Sulla Rete 1 parte infatti la nuova serie della rivelazione tv della scorsa stagione televisiva, ovvero Il cantante mascherato, su Canale 5 torna con la doppia puntata il reality show Grande fratello vip 5. Quest’ultimo programma per fare concorrenza allo show diretto e condotto da Milly Carlucci risponde con l’artiglieria pesante. E’ previsto infatti un nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ovvero la giornalista Alda D’Eusanio, spoilerato dal sito web Dagospia, ma non solo. Secondo quanto trapela dal quartier generale del Gf vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga. L’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social network.

Per tornare all’ingresso della signora D’Eusanio (senza pappagallo) possiamo dire che la scelta di inserire un nuovo concorrente a tutti gli effetti nella casa è un colpo a sorpresa per una edizione che a tutti gli effetti entrerà nella storia di questo programma come l’edizione dei record. L’ingresso di un personaggio così pieno di sfaccettature e con una storia professionale così importate ed articolata, donerà al programma certamente tante carte da giocare, arricchendo enormemente temi e discussioni all’interno della casa.

Alda D’Eusanio non ha bisogno di tante presentazioni, giornalista di lungo corso, è entrata giovanissima, dopo tanti anni di precariato in Rai dove lavora al Tg2 conducendo l’edizione della notte del telegiornale della seconda rete. Sposata con il professore di sociologia Gianni Statera, Alda nel 1995 diventa conduttrice e autrice del rotocalco quotidiano della Rete 2 L’Italia in diretta, progenitore dell’attuale Vita in diretta. Rimossa da quel programma continua comunque la sua attività di conduttrice televisiva raggiungendo grandi risultati di ascolto, paragonabili a quelli attuali di Uomini e donne, con il programma, sempre per Rai 2 Al posto tuo, da lei ideato e condotto per più stagioni.

Davvero tanti i programmi a cui ha partecipato nel tempo sia come conduttrice che come ospite, negli ultimi anni ha preso parte a CR4, il programma di Piero Chiambretti su Rete 4, è stata opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi e attualmente la vediamo spesso ospite di Live non è la D’Urso la domenica su Canale 5.

L’appuntamento dunque per l’ingresso nella casa del GF Vip 5 di Alda D’Eusanio e Walter Zenga è fissato per la puntata di venerdì 29 gennaio 2021, proprio in concomitanza con la prima puntata del secondo ciclo del Cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai1.