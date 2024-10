Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dedicata all’ultima edizione di Temptation Island.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto il confronto tra Alfred e la tentatrice Sofia: dopo il programma, la loro relazione non ha avuto un seguito. Sofia ha accusato Alfred di voler tenere il piede in due scarpe e di usare le persone.

Successivamente, è entrata in studio Anna, l’ex fidanzata di Alfred, che ha attaccato Sofia. Alfred ha dichiarato di non essere innamorato di Sofia e ha anche escluso un ritorno insieme ad Anna anche se ha ammesso che gli dispiacerebbe vederla con un altro. In studio, Anna ha scoperto che Alfred e Sofia hanno avuto un’intimità.

Dopo Alfred e Anna, è stata la volta di Alfonso e Federica. Nonostante siano usciti insieme dal programma, oggi Alfonso e Federica non stanno più insieme. Federica l’ha lasciato e lui sospetta che la sua ex abbia iniziato una storia con il single Stefano. Federica ha dichiarato di aver iniziato una conoscenza con Stefano.

Uomini e Donne, puntata 24 ottobre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo altri confronti tra le coppie dell’ultima edizione di Temptation Island che, oggi, non stanno più insieme.

Tra queste, ci sono Millie e Michele, Titty e Antonio e Mirco e Giulia che hanno lasciato Temptation Island separati.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.