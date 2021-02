Il cantante mascherato: tornano i Ricchi e poveri alla seconda puntata

Il piccolo colpo di scena sul finale della prima puntata della seconda edizione de Il Cantante mascherato ha fornito un guizzo al popolare spettacolo musicale diretto e condotto da Milly Carlucci che, come normale che sia, ha scaldato i social network che hanno fornito spiegazioni rispetto a quella che -come spiegato dalla stessa Milly- è stata semplicemente una difficoltà oggettiva nello stare in quattro dentro quel costume, ovvero quello del Baby Alieno.

Tante dicevamo le congetture che si sono sprecate sui social network e proprio su queste, magari, gli stessi protagonisti dell’accaduto potrebbero parlarne proprio sul luogo del delitto. Giunge infatti notizia che i Ricchi e poveri saranno presenti nella seconda puntata del Cantante mascherato in onda domani sera in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma su Rai1 dopo la consueta puntata del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno condotta come sempre amabilmente dal conduttore radiotelevisivo Amadeus.

I Ricchi e poveri dunque apriranno la seconda puntata del Cantante mascherato e saranno presenti non solo per commentare in prima persona quello che è accaduto sette giorni prima, ma anche per passare il testimone del Baby Alieno ad un nuovo personaggio che si nasconderà dentro quella maschera. Aprirà infatti la seconda puntata del Cantante mascherato uno spareggio fra il Baby Alieno e Pecorella, ma stavolta dentro il Baby Alieno ci sarà una nuova celebrità. Al termine di questa sfida ad inizio puntata la maschera che l’avrà persa dovrà rivelare immediatamente la propria identità.

A sottolineare la staffetta fra i Ricchi e poveri ed il nuovo personaggio che sarà all’interno della maschera del Baby Alieno ci sarà anche la canzone che canterà quest’ultimo, cioè uno dei maggiori successi dei Ricchi e poveri, ovvero quel “Sarà perchè ti amo” scritta da Pupo e che partecipò al Festival di Sanremo del 1981 classificandosi al quinto posto.

Potrebbe quindi capitare che il personaggio che sta sotto la maschera del Baby Alieno venga subito eliminato qualora perda lo spareggio con la Pecorella e debba subito smascherarsi, ma questo lo scopriremo domani sera in prima serata su Rai1 con la seconda puntata del Cantante mascherato 2.