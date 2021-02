Se la prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato si è conclusa con un inaspettato colpo di scena, la prossima, quella di venerdì 5 febbraio, si aprirà con un altra sorpresa. Milly Carlucci ha deciso che la maschera di Baby Alieno – dopo essere stata abbandonata dai Ricchi e Poveri, che venerdì scorso al termine della prima puntata si sono ritirati dalla gara – continuerà a prendere parte a Il Cantante Mascherato.

Qualcuno si domanderà come ciò sia possibile, dato che la maschera al momento è vuota. A svelarlo è stata la stessa Milly Carlucci, che proprio nella partecipazione di oggi pomeriggio a La Vita in Diretta ha voluto rivelare questa novità:

Baby Alieno torna in questa puntata perché non si poteva eliminare un personaggio così simpatico e così amato, soprattutto dai bambini. Quindi una nuova anima entrerà dentro a Baby Alieno.

La seconda puntata quindi si aprirà con lo spareggio mai disputato fra Baby Alieno e Pecorella: ad una delle due maschere al termine della sfida toccherà quindi rivelare la propria identità. La puntata di venerdì prossimo avrà poi anche l’usuale eliminazione di fine puntata, con quindi due maschere che lasceranno definitivamente il programma.

Un cambio in corsa inedito anche questo per Il Cantante Mascherato, che, se venerdì scorso ha realizzato un record a livello mondiale, facendo indossare a ben quattro concorrenti un’unica maschera, fra quattro giorni si appresta a sperimentare qualcosa ancora una volta d’inedito.

La maschera di Baby Alieno avrà un nuovo padrone: nuovi indizi in arrivo in vista della sfida contro Pecorella? Il pubblico, dopo lo stupore provato nel vedere uscire i Ricchi e Poveri dalla maschera, accoglierà con lo stesso affetto il ritorno della maschera e chi vi si troverà dentro questa volta? L’azzardo è stato lanciato: Baby Alieno torna in gara e cambia anima. Riuscirà a superare lo spareggio e a proseguire il suo cammino a Il Cantante Mascherato?