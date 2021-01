Il 29 gennaio 2021 inizierà la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“, in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. Cinque le puntate, nove le maschere in gara (tra cui Orsetto): chi si nasconde sotto gli abiti scenici? C’è un gran riserbo sui nomi dei concorrenti: scoprire le loro identità è proprio lo scopo del format.

Tra le maschere di quest’anno c’è quella dell’Orsetto. Cosa sappiamo su questa maschera? Milly Carlucci ha detto: “E’ il nostro peluches di quando eravamo bambini, che usavamo per consolarci. È divertente e rassicurante allo stesso tempo (…) il compagno ideale di tutti i bambini. E’ dolce, tenero, irresistibile“.

La voce del personaggio è quella di un uomo. Lui si è presentato così nell’anteprima del programma trasmessa su Rai1. “Il mio nome è Teddy e sono l’orsetto di Carolina. Di me posso dire che non sopporto le ingiustizie, sono molto onesto e coraggioso. Ho solo un problema con l’abbandono: infatti io gli altri non li abbandono mai“. Carolina è la bambina che l’ha adottato, ma orsetto si è perso: “Carolina, vienimi a riprendere dove mi hai lasciato“, è il suo appello. Cosa vorrà dire?