Ci siamo: Amadeus e Fiorello, forse più del pubblico a casa, aspettano con ansia il momento in cui scenderanno/saliranno sul palco dell’Ariston e diranno il primo “Buonasera!” di Sanremo 2021 a una platea deserta, ma a milioni di telespettatori nelle proprie case. Un effetto straniante che è ormai proprio della televisione in pandemia (spiegatelo a chi di dovere che Sanremo è un programma tv, finora non ci siamo riusciti) e col quale deve fare i conti anche chi è abituato al feedback e al calore del pubblico in studio/sala.

E’ il caso senza dubbio di Fiorello, che però finora si è detto contento, infondo curioso di vedere quel che succederà questa sera una volta uscito sul palco. Ci saranno gli applausi finti, che come ha detto Amadeus in conferenza stampa, aiutano e sostengono chi è sul palco. Cosa succederà davvero nessuno dice di saperlo: la parola d’ordine per Ibrahimovic, presente nella conferenza del mattino, e per Matilda De Angelis, primadonna del debutto, è quella di essere se stessi.

“Sono qui per divertirmi e non per lanciare messaggi che rischierebbero di essere visti come una strumentalizzazione di temi delicati, che preferisco affrontare su canali che hanno un maggior contatto col pubblico”

dice la De Angelis, che stasera canterà, essendo nata artisticamente come cantante appunto prima di assurgere allo show-biz internazionale. Ibrahimovic dal canto suo ha una missione, essere se stesso e dimostrare che tutto è possibile: la mimica facciale, l’espressione e anche la scarsa dimestichezza con l’italiano gelano un po’ la sua ‘propensione’ all’ironia, rendendo tutto quello che dice piuttosto ‘minaccioso’, ma dalla sua ha il dono della sintesi e della precisione. Non avendo filtri, il rischio è che mostri quanto il re sia nudo; immagino che l’idea di Fiorello sia quello di mettere in mezzo il milanista tra due interisti di lungo corso: il gioco potrebbe dare grandi sorprese (non tutte magari apprezzate dal direttore di Rai 1, ma vedremo).

Veniamo però alla serata. Prime 13 canzoni BIG in gara, votate solo dalla Giuria Demoscopica: alla fine classifica parziale.

Ordine di uscita dei Big (e mi sembra una scelta che vuole ‘premiare’ Arisa…):

Primi 4 Giovani, votati da Demoscopica, Sala Stampa e Televoto (34%): di seguito l’ordine di uscita.

Gaudiano con Polvere da sparo Elena Faggi con Che ne so Avincola con Goal! Folcast con Scopriti

Le due più votate vanno in finale, le altre due eliminate.

Sanremo 2021, scaletta e ospiti prima serata

Apre Diodato con Fai Rumore.

Attesa Loredana Berté col nuovo singolo, “Figlia di…”, e alcuni dei suoi successi.

Già registrata l’esibizione della Banda della Polizia di Stato che omaggia Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita con un medley di Oblivion, Tango por una Cabeza e Libertango: con loro Stefano Di Battista al sax e Olga Zakharova al violino.