Seconda conferenza stampa per Sanremo 2021 oggi, martedì 2 marzo, alle 12.00. Dopo quella di apertura, servita a rompere il ghiaccio e a testare la tenuta della sala stampa attrezzata anti-Covid al Casinò e della piattaforma che ospita gli accreditati virtuali, oltre che a scaldare i motori di Amadeus e Fiorello, quest’anno più dello scorso vera e propria coppia di conduttori, oggi c’è il ‘brivido’ del debutto.

Ieri tanti ringraziamenti e tanta emozione, sia per Amadeus che per Fiorello – anche se tende a buttarla sempre in caciara -, e qualche indicazione sulla scaletta delle prime due serate, con la divisione dei cantanti che si esibiranno stasera (martedì 2 marzo) e domani (mercoledì 3 marzo), sia per i Big che per le Nuove Proposte e alcuni altri ospiti. E proprio gli ospiti sono centellinati in uno stillicidio continuo di annunci, come se poi nelle conferenze stampa non ci fosse nulla da dire.

Per la conferenza stampa della sera del debutto si attendono nella nuova sala del Casinò – che appare da casa davvero molto ben allestita e organizzata – ovviamente il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore di Rai 1 e Capo Struttura del Festival Claudio Fàsulo, il direttore artistico e conduttore Amadeus, l’amico (e co-conduttore) Fiorello oltre alla primadonna del debutto Matilda De Angelis, Achille Lauro (con qualche indicazione sul suo primo ‘quadro’) e Zlatan Ibrahimovic, in qualità di ospiti fissi. Potrebbe poi apparire Loredana Bertè, superospite della serata, che si aprirà però con Diodato e la sua Fai Rumore, canzone vincitrice di Sanremo 2020 e diventata simbolo di un tempo che non c’è più.

Per il resto speriamo di avere informazioni utili e risposte nel merito: anche due ore di conferenza stampa sono difficili da digerire.