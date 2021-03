La Prima Serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è andata. Questa sera, la kermesse sanremese condotta da Amadeus tornerà in onda su Rai 1 con la Seconda Serata, che avrà inizio alle ore 20:40.

Questa sera, Amadeus e Fiorello saranno affiancati nella conduzione da Elodie. Gli ospiti fissi sono Achille Lauro, che proporrà un suo nuovo “quadro audiovisivo”, e Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda la gara, in questa seconda serata si esibiranno i restanti 13 Big che verranno votati esclusivamente dalla giuria demoscopica. La classifica provvisoria dei 13 Big di questa sera verrà sommata alla classifica di ieri sera. Al termine di questa serata, quindi, scopriremo la classifica completa di queste prime due serate.

Per quanto concerne le Nuove Proposte, invece, stasera si esibiranno i restanti 4 giovani artisti che saranno votati dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal televoto da parte del pubblico (34%). La classifica finale decreterà le due Nuove Proposte che saranno ammesse alla finale di venerdì.

I 13 Big che si esibiranno questa sera (per ora, in ordine alfabetico) sono i seguenti:

1. Bugo con la canzone E invece sì

2. Ermal Meta con la canzone Un milione di cose da dirti

3. Extraliscio feat. Davide Toffolo con la canzone Bianca luce nera

4. Fulminacci con la canzone Santa Marinella

5. Gaia con la canzone Cuore amaro

6. Gio Evan con la canzone Arnica

7. Irama con la canzone La genesi del tuo colore

8. La Rappresentante di Lista con la canzone Amare

9. Lo Stato Sociale con la canzone Combat Pop

10. Malika Ayane con la canzone Ti piaci così

11. Orietta Berti con la canzone Quando ti sei innamorato

12. Random con la canzone Torno a te

13. Willie Peyote con la canzone Mai dire mai (La locura)

Le 4 Nuove Proposte che si esibiranno stasera, invece, sono le seguenti:

1. Davide Shorty con Regina

2. Dellai con Io sono Luca

3. Wrongonyou con Lezioni di volo

4. Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Tra gli ospiti di questa seconda serata, troveremo Il Volo, Laura Pausini, che si esibirà con Io sì/Seen, canzone vincitrice di un Golden Globe, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella (che canteranno le canzoni Non è l’età, Mi manchi, Senza un briciolo di testa, Dio come ti amo, Io amo e Montagne Verdi), il marciatore Alex Schwazer, recentemente assolto dall’accusa di doping, ed Enzo Avitabile, che si esibirà in un omaggio a Renato Carosone insieme ad Amadeus e Fiorello.

TvBlog seguirà in diretta la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 a partire dalle ore 20:40.