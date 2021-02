Due nuovi smascheramenti sono in arrivo anche per la terza puntata de Il Cantante Mascherato. Come infatti ha annunciato martedì scorso Milly Carlucci, nel corso di una diretta Instagram, anche questa sera ci saranno ben due svelamenti: il primo a inizio puntata seguirà la performance che farà con le nuove maschere di quest’anno una vecchia conoscenza del programma, Leone, che tornerà questa sera, il secondo invece sarà a fine puntata, dopo l’esibizione delle singole maschere rimaste in gara dopo la prima eliminazione di questa puntata e dopo le due di settimana scorsa.

Al termine della prima performance corale, dove – come rivelato sempre dalla Carlucci – le maschere dovrebbero esibirsi contemporaneamente insieme sul palco, in una disposizione tale da permettere ai telespettatori di comparare le loro altezze, ci sarà anche un ulteriore svelamento, quello di Leone. La maschera, che torna sul palcoscenico de Il Cantante Mascherato solo per una serata, avrà anche lei il suo momento di smascheramento, dato che anche qui non è ignota la presenza di chi vi si troverà sotto nella puntata di questa sera.

Lo scorso anno sotto la maschera, infatti, c’era Albano, che tornerà questa sera nel programma di Milly Carlucci, questa volta però per dare il proprio contributo alle indagini, forte anche dell’aver sperimentato la maschera dalla parte opposta, ovvero trovandosi dentro di essa. Si nasconderà ancora una volta sotto la maschera di Leone? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche ora.

Le maschere

Già due maschere di questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato hanno dovuto lasciare la gara: Pecorella e Baby Alieno infatti sono stati eliminati definitivamente nel corso della scorsa puntata. A nascondersi sotto erano rispettivamente Alessandra Mussolini (qui il video dello svelamento) e Gigi e Ross (qui il video dello svelamento), che avevano ereditato la maschera dai Ricchi e Poveri. Le maschere ancora in gara sono Giraffa, Gatto, Tigre Azzurra, Orsetto, Pappagallo, Lupo e Farfalla. Chi di loro verrà eliminato nella puntata di questa sera?

La giuria e il pool investigativo

Anche questa sera, come sempre, non mancherà la giuria, che a partire dagli indizi disseminati dalle maschere nelle clip e nei messaggi pronunciati in puntata, con anche un attento ascolto della voce nel momento dell’esibizione, oltre che di un accurato studio della gestualità del personaggio, tenterà di svelare chi si nasconde sotto le varie maschere. Chiamati a questo arduo compito sono Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo.

A supportare la loro investigazione ci sarà poi, come novità di questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato, un pool di trenta investigatori, guidato dal Commissario Capo Simone Di Pasquale e dall’Ispettrice di polizia Sara Di Vaira.