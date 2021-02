Per la nuova puntata de Il Cantante Mascherato si annuncia l’importante ritorno di uno dei protagonisti che più ha segnato la prima edizione dello show: venerdì prossimo tornerà infatti Albano, divenuto protagonista lo scorso anno di un vero e proprio tormentone, per capire chi si nascondesse sotto la maschera di Leone.

Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci in una diretta Instagram realizzata in serata sulla sua stessa pagina, dove la padrona di casa de Il Cantante Mascherato, in compagnia di Simone Di Pasquale, ha cercato di riassumere gli indizi sulle maschere e di fornire ulteriori chiarimenti.

La Carlucci ha spiegato anche il contesto in cui si inserirà questo ritorno, pensato evidentemente per scardinare la liturgia della puntata. Se settimana scorsa infatti la serata si era aperta con il ritorno dei Ricchi e Poveri, dopo l’uscita dalla maschera di Baby Alieno, e con lo spareggio che avrebbe dovuto segnare il finale della prima puntata, questa volta Il Cantante Mascherato si aprirà con un medley di canzoni che le varie maschere di questa nuova edizione realizzeranno in compagnia di una vecchia conoscenza del programma, Leone, maschera indossata proprio lo scorso anno da Albano.

Questa prima esibizione delle maschere con Leone rappresenterà una sorta di sfida di inizio puntata (modello Ballando con le Stelle), che però determinerà già un primo spareggio, che porterà al primo smascheramento della serata. Milly Carlucci ha poi confermato che al termine della puntata seguirà un altro svelamento, con quindi ben due maschere che saranno chiamate a rivelare la propria identità.

Dopo che nella puntata di venerdì scorso Pecorella e Baby Alieno hanno dovuto calare la maschera, a chi toccherà nella puntata di venerdì prossimo un’analoga sorte? Il pubblico intanto sa già che ritroverà a Il Cantante Mascherato la maschera di Leone e colui che l’ha indossata nella scorsa edizione, Albano, secondo classificato, dietro solamente a Coniglio, sotto il quale si celava Teo Mammucari.