La prima maschera eliminata di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato è Pecorella. Se nella prima puntata nessun membro della giuria aveva indovinato, questa sera Flavio Insinna rianalizzando gli indizi dati, anche grazie alla clip dello spareggio, ha fatto il nome giusto, prima dello svelamento della maschera: Alessandra Mussolini era, infatti, la concorrente che si nascondeva sotto il costume di Pecorella.

Nella prima puntata le ipotesi fatte sul suo conto dalla giuria erano queste: per Caterina Balivo sotto la maschera di Pecorella si celava Loretta Goggi, per Costantino della Gherardesca Pierluigi Diaco, mentre sia per Patty Pravo, sia per Flavio Insinna si trattava di Francesca Fialdini e per Francesco Facchinetti invece di Manuela Arcuri.

Nessuna di questa ipotesi è stata confermata nella seconda puntata, dove le ipotesi sono state riformulate anche in vista dei nuovi indizi: Caterina Balivo ha fatto il nome di La Pina, Costantino della Gherardesca quello di Ambra, Patty Pravo il nome di Milena Vukotic, mentre Francesco Facchinetti ha proposto il nome di Michelle Hunziker.

L’ipotesi vincente però, come detto in precedenza, è stata quella di Flavio Insinna, che ha così argomentato la scelta di puntare su Alessandra Mussolini:à

Un gregge (riferendosi all’indizio della prima puntata, ndr) può essere una famiglia, un gregge può essere un partito e lei se ne è andata dal partito. Il tè (uno degli indizi dati nella clip di questa sera, ndr) con Mussolini del maestro Zeffirelli. Già ha regalato performance anche dal punto di vista tersicoreo, anche perché nel suo passato c’è lo show e la musica e i dischi, è la signora Alessandra Mussolini.

La Mussolini fra l’altro viene dalla partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, show condotto anch’esso da Milly Carlucci, dove in coppia con Maykel Fonts ha raggiunto il terzo posto, nonostante in realtà la finale l’abbia disputata con Samuel Peron, dato che il suo maestro era positivo al Covid.