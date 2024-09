Settima edizione per il programma della domenica pomeriggio di Raiuno condotto da Francesca Fialdini: novità di quest’anno, lo spazio dedicato alla sostenibilità

La domenica continua a essere, su Rai 1, la casa delle interviste di Francesca Fialdini e di Da Noi… A ruota libera: la stagione 2024-2025 rappresenta la sesta edizione del programma in cui la conduttrice dialoga con personaggi delle spettacolo e gente comune, pronti a raccontare le proprie storie per emozionare e sensibilizzare il pubblico su varie tematiche, ma anche a ricevere piacevoli sorprese. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Da noi a ruota libera, ospiti oggi

Puntata 15 settembre 2024

La stagione si apre con Milly Carlucci, per dare qualche anticipazione su Ballando con le stelle. Poi Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona, quindi Sofia Raffaeli, la ginnasta che alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato un bronzo storico, prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale, e la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, ex atleta e attrice, diventata popolare per il reclamo ai giudici proprio durante la finale della Raffaeli. E, infine, Alberto Brandi, un veterinario di Castiglion Fiorentino che agli animali, di ogni tipo, ha dedicato la sua vita e il suo primo romanzo, “Gli animali ci salvano”.

Da noi a ruota libera RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può vedere anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaptphone. A questo link, la pagina ufficiale della trasmissione.

Quando ricomincia Da noi a ruota libera?

La sesta edizione del programma prende il via domenica 15 settembre 2024, alle 17:20, su Rai 1.

Da noi a ruota libera, il programma

Durante le puntate Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali.

Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice. Novità di questa edizione è l’ultimo intervento, dedicato al tema della sostenibilità ambientale, con storie di persone comuni che si impegnano a favore del rispetto dell’ambiente.

Da Noi… a Ruota Libera è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, realizzato da Raiuno e dalla Direzione Intrattenimento Day Time, in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove si gira Da noi a ruota libera?

Il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma.

Chi conduce Da noi a ruota libera?

Anche questa edizione del programma è condotta da Francesca Fialdini, giornalista nata a Massa nel 1979. Numerosi i programma che Fialdini ha condotto nel corso della sua carriera: tra questi, Unomattina in famiglia, Unomattina, Lo Zecchino d’Oro, La Vita in Diretta, Fame d’amore e Le Ragazze. Ha all’attivo anche la conduzioni di alcuni programma radiofonici.

Come partecipare come pubblico a Da noi a ruota libera?

Purtroppo, non ci sono indicazioni su chi contattare per assistere al programma.

Cosa significa andare a ruota libera?

L’espressione “andare a ruota libera” indica fare un gesto o parlare in modo incontrollato, senza restrizioni o preoccupazioni del giudizio degli altri. Il programma di Raiuno vuole che gli ospiti possano esprimersi proprio così, liberamente.