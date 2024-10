Su Rai 2 torna il morning show, con Binario 2: è questo il nuovo programma che vuole fare compagnia di primissima mattina al pubblico della seconda rete Rai, dopo i due anni di successi registrati da Fiorello e dal suo Viva Rai 2. Binario 2 non vuole prendere il posto del “mattin show” dello showman siciliano, ma vuole proporre al pubblico del mattino un’alternativa ai programmi d’informazione, puntando sull’intrattenimento e su una location davvero speciale. Siete pronti a salire a bordo del nuovo programma di Rai 2? Continuate a leggere!

Quando va in onda Binario 2?

Binario 2 🚨 Allora tutti attenti: se Andrea non dimentica nuovamente le chiavi, ci vediamo lunedì 21 ottobre, alle 7.15 al #Binario2 su #Rai2 e #RaiPlay 🚂🤞📌 Dalla Stazione di Tiburtina a Roma, con Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini Posted by Rai2 on Thursday, October 17, 2024

Il programma va in onda da lunedì 21 ottobre 2024, tutti i giorni feriali dalle 07:15 alle 08:15.

Binario 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere Binario 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Chi sono i conduttori di Binario 2?

Binario 2 Qualcuno salvi Andrea Perroni e ce lo porti al #Binario2 👉🏻 lunedì, 21 ottobre, alle 7.15 su #Rai2 e #RaiPlay! 🚂 Posted by Rai2 on Saturday, October 19, 2024

Il programma ha tre conduttori: Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

Carolina Di Domenico , nata nel 1979, ha esordito con Disney Club, per poi approdare su Mtv. Ha condotto nel corso della sua carriera numerosi programmi in Rai, ma anche recitato in alcune fiction. La sua carriera l’ha vista anche protagonista, diventando una delle voci di Radio 2 Rai, dove attualmente affianca Lillo & Greg in 610.

, nata nel 1979, ha esordito con Disney Club, per poi approdare su Mtv. Ha condotto nel corso della sua carriera numerosi programmi in Rai, ma anche recitato in alcune fiction. La sua carriera l’ha vista anche protagonista, diventando una delle voci di Radio 2 Rai, dove attualmente affianca Lillo & Greg in 610. Andrea Perroni , nato nel 1980, è invece un comico e conduttore radiofonico, nel cast di numerosi programmi comici e, in radio, co-conduttore fino alla stagione scorsa Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa. Anche lui ha recitato in alcune fiction.

, nato nel 1980, è invece un comico e conduttore radiofonico, nel cast di numerosi programmi comici e, in radio, co-conduttore fino alla stagione scorsa Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa. Anche lui ha recitato in alcune fiction. Gianluca Semprini è un giornalista, diventato noto per il suo lavoro a SkyTg24 e per aver moderato alcuni confronti politici. Nel 2016 è passato in Rai, per condurre Politics, mentre dal 2017 è entrato a RaiNews24. Dal 2021 è co-conduttore di Estate in diretta.

Che cos’è Binario 2?

Binario 2 É in partenza sul binario due, #Binario2 il nuovo programma prossimamente su #Rai2 🚂 Con CAROLINA DI DOMENICO ANDREA PERRONI E GIANLUCA SEMPRINI ✨ Posted by Andrea Perroni on Saturday, October 12, 2024

Binario 2 vuole accompagnare il risveglio degli italiani per cominciare la giornata all’insegna della leggerezza, direttamente dalla Stazione Tiburtina di Roma. Oltre alle notizie che alimentano le chiacchiere nei bar dell’Italia che si sveglia, intervengono viaggiatori atipici e personaggi curiosi, artisti affermati ed esordienti allo sbaraglio. In ogni puntata, personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura e volti Rai raccontano i loro riti mattutini e le loro routine in studio e in collegamento da casa.

Non manca ovviamente il popolo della stazione Tiburtina: turisti e pendolari, in partenza o in arrivo, che proprio mentre corrono a prendere il proprio treno o mentre si recano al lavoro sono chiamati a esprimere la loro opinione o a partecipare a sketch comici. Il programma è scritto da Luca Parenti, Emiliano Errico, Giovanni Filippetto, Carola Ortuso, Andrea Perroni, Stefano Sarcinelli e Giulio Somazzi. La regia è di Giovanni Caccamo.

Da dove va in onda Binario 2?

Il programma va in onda in diretta dalla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, in luogo definito “bolla”, ovvero uno degli spazi polivalenti della stazione utilizzati per varie occasioni.

Binario 2, il cast

Oltre ai tre conduttori, il programma può avvalersi di tre inviati: Michele Dalai da Milano Centrale, con un editoriale sui maggiori fatti sportivi e il dissacrante Andrea Di Maria da Napoli Centrale, che racconta riti e superstizioni in una sorta di Almanacco Partenopeo. Inoltre, Selenia Orzella è in diretta dalla stessa stazione di Roma Tiburtina per intercettare i viaggiatori e farli partecipare allo show.

Binario 2, quante puntate sono?

Come rivelato da Semprini a Ruben Trasatti di Telesette, il programma è composto da 177 puntate, per un totale di circa otto mesi di messa in onda. Binario 2, quindi, finirà a giugno.

Binario 2, repliche

Per ora, non sono previste repliche del programma.