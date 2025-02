Sta per cominciare Che Dio Ci Aiuti 8, ma quando esce l’ottava stagione, molto attesa, della popolare serie tv di Rai 1? I promo stanno già andando in onda e in occasione del Festival di Sanremo aspettiamoci qualche sorpresa in tema canoro: d’altra parte Lux Vide (gruppo Fremantle), che produce la serie, spesso si diverte a realizzare promo ad hoc a seconda del periodo di messa in onda delle proprie fiction.

Quando va in onda Che Dio Ci Aiuti 8?

La data da segnare per l’uscita di Che Dio Ci Aiuti 8 è quella di giovedì 27 febbraio, alle 21:30, su Raiuno e su RaiPlay. La fiction andrà in onda quindi una settimana dopo il finale di Un Passo dal Cielo 8, occupando la serata del giovedì.

Ci sarà Suor Costanza in Che Dio Ci Aiuti 8?

State tranquilli: Suor Costanza sarà presente anche nel cast di questa stagione. Valeria Fabrizi ha confermato nel luglio 2024 in un’intervista ad Estate in diretta che farà parte del rinnovatissimo cast di Che Dio Ci Aiuti 8, anche se non comparirà in tutti gli episodi.

Ci sarà Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 8?

Anche in questo caso, la rassicurazione è giunta dalla diretta interessata tramite i social network: Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni di Suor Angela protagonista della serie fino alla sesta stagione e poi apparsa come guest-star. Così sarà anche nell’ottava stagione, come già si intravede nel primo trailer rilasciato.

Anticipazioni trama di Che Dio Ci Aiuti 8

Più scarse le notizie sulla trama: sappiamo che cambierà la location, da Assisi a Roma. Non ci sarà più un convento al centro del racconto, ma una casa-famiglia, dove viene mandata Suor Azzurra (Francesca Chillemi). Qui la suora dovrà vedersela con un medico, interpretato da Giovanni Scifoni, e con gli ospiti della struttura, giovani ragazzi e ragazze ciascuno con una situazione da risolvere. Per Suor Azzurra non sarà semplice cercare di inserirsi in questa nuova situazione, ma non si perderà d’animo e cercherà in ogni modo di ambientarsi e aiutare i ragazzi.