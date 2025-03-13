Le anticipazioni della terza puntata di stasera, giovedì 13 marzo 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Che Dio Ci Aiuti 8, ottava stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, giovane suora che da Assisi si è trasferita a Roma per occuparsi di una casa-famiglia insieme allo psicoterapeuta Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

Che Dio Ci Aiuti 8, terza puntata

Episodio 5, “La vita che vorrei”

Mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza (Valeria Fabrizi), di passaggio a Roma per incontrare il Papa (o almeno così crede) e porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.

Azzurra tentenna. Cosa fare? Seguire quello che per lei è sempre stato il suo sogno (ma sarà ancora così?) o restare alla Casa del Sorriso? Nel frattempo, Fabio, l’insegnante di disegno, chiede a Cristina (Ambrosia Caldarelli) di vedersi di persona.

La ragazza, però, gli ha raccontato una serie di (piccole) bugie sulla sua vita e non se la sente di affrontarlo. Intanto Melody (Bianca Panconi) e Corrado (Giulio Corso) sono sempre più complici a causa di una piccola disavventura che coinvolge lui, lei e un gatto bianco!

Episodio 6, “Madri”

Mentre i nostri seguono il caso di una bambina contesa tra due madri, Azzurra si convince che Lorenzo voglia sostituirla con una nuova operatrice, ma a sua volta il direttore è convinto che la suora se ne voglia andare e lasciare la casa-famiglia. L’equivoco li porterà a scontrarsi, ma anche ad avvicinarsi.

Intanto, Cristina esce con Fabio. Quando le cose si mettono male e la verità viene a galla, la ragazza si rende conto che forse, accanto a lei, c’è già qualcuno a cui non ha bisogno di mentire e con cui può essere pienamente se stessa. Infine, conosciamo Edoardo, il giardiniere della casa-famiglia, che sembra essere un po’ troppo interessato alla nostra Olly (Ludovica Ciaschetti).

Quante sono le puntate di Che Dio Ci Aiuti 8?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° maggio.

Dove vedere Che Dio Ci Aiuti 8?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.