Nei nuovi episodi Azzura cerca di capire che Cristina e Pietro possano essere una coppia, mentre Lorenzo scopre che il figlio non ha mai sostenuto l’esame all’Accademia dei carabinieri

Le anticipazioni della quarta puntata di giovedì 27 marzo 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Che Dio Ci Aiuti 8, ottava stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, giovane suora che da Assisi si è trasferita a Roma per occuparsi di una casa-famiglia insieme allo psicoterapeuta Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

Che Dio Ci Aiuti 8, quarta puntata

Episodio 7, “Per te”

Mentre in casa-famiglia ci si occupa del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre dei sentimenti di Cristina (Ambrosia Caldarelli) verso Pietro (Tommaso Donadoni) e cerca di capire se una relazione tra loro può essere possibile.

Quando Lorenzo, ignaro che la suora stia parlando di Cristina e Pietro, le dice che in un caso del genere la ragazza verrebbe trasferita, Azzurra cerca di dissuaderla ma la situazione le sfugge di mano. Intanto, Olly (Ludovica Ciaschetti) è combattuta se dare una possibilità a Edoardo e uscire con lui, mentre Corrado (Giulio Corso) scopre che Melody (Bianca Panconi) non è stata del tutto sincera. Lorenzo, nel frattempo, scopre che Pietro non ha mai sostenuto l’esame di ammissione all’Accademia dei Carabinieri e i due si scontrano, ognuno con le sue ragioni.

Episodio 8, “Ritorno al futuro”

Il caso di puntata vede come protagonista Melody, che dovrà fare i conti con il suo doloroso passato e il ritorno di Sandrino. Intanto, Pietro e Lorenzo ancora non si parlano e, a complicare il tutto, si avvicina il primo anniversario della morte di Serena.

Azzurra cerca di aiutarli a ricucire il loro rapporto proponendo di fare qualcosa insieme per ricordarla, ma solo Giulia (Gaia Bella) sembra essere entusiasta della proposta. Mentre Cristina decide di dichiarare a Pietro i suoi sentimenti (senza riuscirci), Olly esce con Edoardo, ma qualcosa va storto: forse non sono compatibili.

Quante sono le puntate di Che Dio Ci Aiuti 8?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° maggio.

Dove vedere Che Dio Ci Aiuti 8?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.