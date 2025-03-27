Le anticipazioni della quinta puntata di giovedì 3 aprile 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Che Dio Ci Aiuti 8, ottava stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, giovane suora che da Assisi si è trasferita a Roma per occuparsi di una casa-famiglia insieme allo psicoterapeuta Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

Che Dio Ci Aiuti 8, quinta puntata

Episodio 9, “Le favole non esistono”

Per Lorenzo arriva un brutto colpo: ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo “Dario”. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua giovane amica che sta per sposarsi – ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità.

Nel frattempo, la cotta di Cristina (Ambrosia Caldarelli) è sempre più evidente; cerca di mantenere le distanze, ma ai suoi occhi Pietro (Tommaso Donadoni) è proprio il ragazzo perfetto. Infine, Corrado (Giulio Corso) si offre di aiutare legalmente Melody (Bianca Panconi) con la storia di Sandrino, ma la ragazza, tutte le volte, sembra avere mille impegni diversi. Che lo stia evitando?

Episodio 10 “Avanti tutta”

Lorenzo riceve un invito a una serata di gala dove riceverà un premio per la sua attività di ricerca come psichiatra e Alessia (Margherita Mannino), l’assistente sociale che collabora con la Casa del Sorriso, si offre di accompagnarlo.

Lorenzo accetta, ma un dolore ai muscoli del collo lo blocca. Pietro, intanto, chiede a Cristina di accompagnarlo all’evento. La ragazza è confusa: forse quello è una specie di appuntamento… oppure sono solo amici? Mentre Olly (Ludovica Ciaschetti) si chiede come mai Edoardo si comporta in maniera così distante, Melody e Corrado sono sempre più vicini (e complici). Ma questa vicinanza comincia a notarla anche la fidanzata di Corrado, Priscilla.

Quante sono le puntate di Che Dio Ci Aiuti 8?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda l’8 maggio.

Dove vedere Che Dio Ci Aiuti 8?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.