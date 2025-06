Quante novità per Che Dio Ci Aiuti 8: l’ottava stagione della popolare serie tv prodotta da Rai Fiction e Lux Vide (gruppo Fremantle) effettua una sorta di reboot rispetto al passato, cambiando location e gran parte dei personaggi in scena. Ad eccezione di Suor Azzurra, personaggio interpretato da Francesca Chillemi e che abbiamo visto crescere fino a quando, nella stagione scorsa, ha preso i voti. Ma non mancheranno i graditi ritorni, ovvero quelli di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Che Dio Ci Aiuti 8?

Che Dio Ci Aiuti 8 – Da giovedì 27 febbraio su Rai1 🗣️ Novità è la parola chiave di #CheDioCiAiuti8! ☝️😌Suor Azzurra, che alla fine della scorsa stagione abbiamo visto prendere finalmente i voti, si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, insieme alle sue 'ragazze'. 😇Invece, dovrà fare i conti con un evento inatteso che sconvolgerà i suoi piani: le verrà chiesto, infatti, di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma!

La data da segnare in calendario è giovedì 27 febbraio 2025, da quando alle 21:30 Raiuno manderà in onda l’ottava stagione, che quindi occuperà lo spazio precedentemente destinato a Un Passo dal Cielo 8.

Che Dio Ci Aiuti 8, il cast

Nel cast dell’ottava stagione l’unica presenza fissa confermata rispetto al passato è Francesca Chillemi, che torna a interpretare Suor Azzura, nuova protagonista della serie. In alcune puntate, però, rivediamo al suo fianco Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, nei panni di Suor Angela e Suor Costanza.

Che Dio Ci Aiuti 8 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.

Che Dio Ci Aiuti 8, quante puntate sono?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° maggio.

Che Dio Ci Aiuti 8, anticipazioni

Abbiamo lasciato Azzurra felice nel suo nuovo abito da suora, pronta per vivere la sua nuova vita. Ora la ritroviamo in una casa-famiglia nel cuore di un quartiere romano, a combattere per farsi accettare come nuova operatrice della Casa del Sorriso. È stata Suor Angela a chiederle di aiutare il puntiglioso direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva, a salvare la struttura dalla chiusura.

Lorenzo, stimato psichiatra sulla quarantina e padre di due figli, cerca di gestire la sua famiglia e le ragazze della Casa del Sorriso da quando la moglie Serena è morta in un incidente l’anno prima. Lorenzo si barcamena tra le ospiti della casa-famiglia, ragazze dalle vite difficili, e i suoi due figli: Pietro, che mette la struttura al primo posto proprio come faceva sua madre, e la vivace Giulia, detta GiuliaBum perché appena si muove, inciampa e fa bum! Lorenzo, solido e razionale, all’inizio fatica un po’ a trovare la sintonia con la nostra suora e i suoi metodi non convenzionali: dopotutto, lui è tutto regole e lei è tutto cuore.

E la nostra Azzurra non è perfetta, anzi. La giovane suora sbaglia, si confonde, combina disastri e continua ad essere segretamente innamorata delle sue borse. Ma ha una luce negli occhi e quella luce la trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla.

Prima tra tutte, Cristina, sedicenne incinta di uno spacciatore a cui la vita ha insegnato a non fidarsi mai di nessuno. Col tempo, imparerà che invece accanto a lei ci sono persone che le vogliono davvero bene e ci tengono a lei, anche le più inaspettate – come Pietro, con cui ci sarà qualcosa di più di una semplice amicizia.

E poi Olly, ragazza intelligente dalla parlantina sciolta, che ha perso il papà a sei anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia. E infine Melody, un’ospite un po’ “speciale”, accolta in casa-famiglia per sfuggire a un compagno violento, un’anima candida e solare che scaccia le difficoltà e la tristezza canticchiando. E a rimanere colpito dal suo candore sarà Corrado, un giovane ed elegante avvocato che offrirà ai nostri il suo aiuto legale pro-bono.

Azzurra, con tenacia e pazienza, riuscirà a farsi voler bene dalle ragazze, che piano piano vedranno in lei non solo un valido aiuto, ma una presenza sicura e amorevole su cui poter contare. E anche lo stesso Lorenzo si renderà conto che proprio quella suora un po’ matta e sopra le righe è riuscita, dopo tanto tempo, a rendere di nuovo la casa-famiglia una famiglia.

Che Dio Ci Aiuti 8 e Valeria Fabrizi/Suor Costanza

Suor Costanza sarà presente anche nel cast di questa stagione. Valeria Fabrizi ha confermato nel luglio 2024 in un’intervista ad Estate in diretta che fa parte del rinnovatissimo cast di Che Dio Ci Aiuti 8, anche se non compare in tutti gli episodi.

Che Dio Ci Aiuti 8 ed Elena Sofia Ricci/Suor Angela

Anche Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni di Suor Angela protagonista della serie fino alla sesta stagione e poi apparsa come guest-star. Così è anche nell’ottava stagione.

Dov’è stato girato Che Dio Ci Aiuti 8?

Le riprese della serie tv sono state effettuate a Roma, città che ospita la casa-famiglia in cui è ambientata questa stagione. La serie, quindi, lascia Assisi, che ne ha ospitato il set per due stagioni. Le riprese degli interni si sono svolte negli studi della Lux Vide di Formello.

Che Dio Ci Auti 8, regista e sceneggiatori

La regia è stata affidata a Francesco Vicario. La serie è nata da un’idea di Carlotta Ercolino; il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa e Mauro Graiani. Bucaccio ha anche curato l’adattamento di serie, con Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato ed Anna Bottino. Leuzzi ha supervisionato le sceneggiature dal primo al decimo episodio e dall’undicesimo al quattordicesimo con Umberto Gnoli; quest’ultimo si è poi occupato anche delle sceneggiature dal quindicesimo al ventesimo episodio. A produrre Rai Fiction e Lux Vide.