Anticipazioni dell’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 8, in onda giovedì 20 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno. L’ottava stagione della fiction co-prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) e Rai Fiction vede per il secondo anno consecutivo Giusy Buscemi nei panni della protagonista Manuela Nappi, alle prese con indagini e segreti sulle Dolomiti bellunesi.

Anticipazioni ultima puntata Un Passo dal Cielo 8: La casa dei ricordi

-Attenzione: la puntata va in onda due settimane dopo il quinto episodio, per fare spazio al Festival di Sanremo-

Che fine ha fatto Manuela?

Manuela sembra sparita nel nulla e nessuno riesce a capire dove si trova. Immediatamente scattano le ricerche, soprattutto da parte del fratello Vincenzo, evidentemente preoccupato per le sorti della sorella: l’uomo sospetta immediatamente di Stephen (Degan), il padre biologico di Nathan (Rossetti).

Vincenzo vuole riprendersi la sua vita

Intanto, il commissario è pronto a rischiare il tutto per tutto pur di tornare l’uomo che era una volta e riconquistare la vita che aveva prima, mentre Paolino (Alvise Marascalchi) fa un gesto estremo per mettere alla prova l’amore di Lisa (Francesca Masini).

Un Passo dal Cielo 8, quando inizia?

L’ottava stagione della serie tv va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, tutti i giovedì, su Raiuno.

Un Passo del Cielo 8, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa stagione sono sei, ciascuna della durata di circa 100 minuti. Raiuno ne manda in onda una a settimana, per sei prime serate ed altrettante settimane. Considerato che il 13 febbraio è prevista la terza serata del Festival di Sanremo, il finale di stagione andrà in onda il 20 febbraio.

Un Passo dal Cielo, la serie tv

La serie tv, in onda dal 2011, racconta infatti le vicende di un gruppo di personaggi che vivono in quota. Nelle prime cinque stagioni l’ambientazione era San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano, mentre dalla sesta stagione le riprese si sono spostate a San Vito di Cadore (Belluno).

Il cast, in passato, era guidato da Terence Hill (fino alla terza) e Daniele Liotti (dalla quarta alla sesta), mentre sono presenti fin dall’inizio della serie Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli, nei panni di Vincenzo Nappi e Huber Fabbricetti. Nell’ottava stagione il cast include anche Marco Rossetti, Serena Iansiti, Raz Degan, Alice Arcuri e Alberto Malanchino.

Un Passo dal Cielo 8 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Un Passo dal Cielo 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, da cui è possibile rivedere le stagioni precedenti.