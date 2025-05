Un Passo dal Cielo 9 si farà? La nona stagione della serie tv di Raiuno targata Rai Fiction e Lux Vide (gruppo Fremantle) non è ancora stata ufficialmente annunciata, ma se da una parte i buoni ascolti dell’ottava stagione fanno ben sperare i fan, dall’altra potrebbero esserci dei cambiamenti in vista sul fronte del cast principale.

Un Passo dal Cielo 9 si farà?

Nè da Rai Fiction né da Lux Vide sono giunte per ora notizie in merito al rinnovo della serie, una delle più longeve in onda in queste stagioni. Il format di Un Passo dal Cielo (così come di numerose altre serie tv di successo di Lux Vide) permetterebbe sicuramente di proseguire nel racconto, che in queste ultime stagioni si è sempre più concentrato sui temi legati alla salvaguardi dell’ambiente. Un argomento, questo, così attuale da poter garantire continuità anche per un’eventuale nona stagione.

Gli ascolti di Un Passo dal Cielo 8

Parlavamo degli ascolti dell’ottava stagione: la media delle prime cinque puntate (su sei) di questa stagione di 4 milioni di telespettatori (share del 22,5%). Un dato molto buono per una serie tv in onda da otto stagioni e che, rinnovandosi, ha trovato ancora l’affetto da parte del pubblico.

Giusy Buscemi tornerà in Un Passo dal Cielo 9?

Mistero su un possibile ritorno nella serie di Giusy Buscemi: l’attrice, impegnata in primavera sul set della seconda stagione di Vanina-Un vicequestore a Catania, a Tv Sorrisi e Canzoni è rimasta vaga sul futuro di Manuela Nappi. “Ogni anno ci ripetiamo che sarà l’ultima [stagione]”, ha detto, “poi la produzione ci ripensa. Per me è stato bello seguire la crescita di Manuela, ma oggi penso che sia stato raccontato tutto ciò che si poteva raccontare di lei. Poi chissà, magari cambierò idea…”.

Se Lux Vide dovesse produrre una nuova stagione ma Buscemi decidesse di non farne parte, non sarebbe un problema: Un Passo dal Cielo ha già cambiato protagonista in passato, passando da Terence Hill a Daniele Liotti, fino a Buscemi. E un nuovo protagonista potrebbe dare forma a nuove storyline per la serie.

La data di uscita di Un Passo dal Cielo 9

Mancando ancora il rinnovo, è impossibile stabilire quando uscirà la nona stagione della serie. Certo è che solitamente Un Passo dal Cielo va in onda ogni due anni: quindi, se ci sarà un seguito, molto probabilmente andrà in onda non prima del 2027.