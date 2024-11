“Ci son cascata di nuovo”: una citazione di Achille Lauro che giunge direttamente dalla pagina Instagram di Elena Sofia Ricci, che ha così ribadito la sua presenza -e quella di Suor Angela– anche in Che Dio Ci Aiuti 8, le cui riprese sono attualmente in corso a Roma e che andrà in onda nel 2025

“Ci son cascata di nuovo”: una citazione di Achille Lauro che giunge direttamente dalla pagina Instagram di Elena Sofia Ricci, che ha così ribadito la sua presenza -e quella di Suor Angela– anche in Che Dio Ci Aiuti 8, le cui riprese sono attualmente in corso a Roma e che andrà in onda nel 2025 su Raiuno e RaiPlay. Per l’attrice è un ritorno a quella che per anni è stata la sua casa, dal momento che ne è stata la protagonista per le prime sei stagioni.

Dalla settima, invece, il passaggio di testimone a Francesca Chillemi, la cui Azzurra (presente anche lei dalla prima stagione) ha preso i voti ed è diventata suora nel finale della settima stagione. Ricci, però, non ha mai abbandonato il ruolo di Suor Angela, riducendone la presenza in scena in qualche episodio: per lei, infatti, è giunto un nuovo incarico in un penitenziario femminile, che l’ha portata lontana dal Convento degli Angeli Custodi di Assisi in cui era ambientata la serie.

In Che Dio Ci Aiuti 8, quindi, rivedremo anche Suor Angela, nella stessa modalità con cui l’abbiamo vista nella settima stagione, ovvero in alcuni camei nel corso degli episodi. Questo permette ad Elena Sofia Ricci di potersi dedicare ad altri progetti, come ad esempio I casi di Teresa Battaglia, la cui seconda stagione si è appena conclusa su Raiuno.

Che Dio Ci Aiuti 8 sarà, ad ogni modo, ricco di novità: cambia innanzitutto l’ambientazione. Non più Assisi, non più un convento, una casa famiglia di Roma, dove si trasferisce Azzurra. Questo implicherà alcuni cambiamenti anche nel cast, a cominciare dalla controparte maschile della protagonista.

Esce di scena, infatti, Pierpaolo Spollon, comparso nella sesta e settima stagione. Al suo posto vedremo Giovanni Scifoni, recentemente apparso in Doc-Nelle tue mani e Viola come il mare 2. Scifoni interpreterà un personaggio dai contorni ancora sconosciuti, ma che sarà presente da subito nella serie.

A girare l’ottava stagione (sempre prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle), invece, Francesco Vicario, che dirige la serie fin dal debutto; la sceneggiatura è stata invece affidata a Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato e Anna Bottino.