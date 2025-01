Leopardi – Il poeta dell’infinito Rai 1: cast, quando in onda, quante puntate, dov’è girato e come vederlo

Una miniserie-evento per raccontare e celebrare “il poeta dell’Infinito”: Leopardi, in onda su Rai 1, vuole presentare al pubblico il poeta di Recanati senza cadere, però, nei soliti cliché che i libri di italiano hanno rappresentato per anni. Il Giacomo Leopardi di Sergio Rubini è infatti un ribelle, pensatore politico, capace di mettere in discussione tutto ciò che i genitori gli hanno insegnato nel corso della sua infanzia. E che, con il suo genio, ha trasformato in parole emozioni universali. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando va in onda Leopardi su Rai 1?

La miniserie va in onda nelle serate di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2024, alle 21:30, su Raiuno. Nel settembre 2024 è stata presentata al Festival del Cinema di Venezia.

Leopardi serie tv, RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Leopardi in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.

Leopardi Rai 1, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della miniserie sono due, in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio.

Leopardi Rai 1, cast

Il cast è guidato da Leonardo Maltese, giovane attore visto al cinema ne “Il signore delle formiche” e “Rapito”. Al suo fianco, numerosi attori e attrici noti al pubblico delle fiction Rai, come Alessio Boni, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Alessandro Preziosi e Valentina Cervi.

Leonardo Maltese è Giacomo Leopardi;

Alessio Boni è Monaldo Leopardi, padre di Giacomo;

Valentina Cervi è Adelaide Antici, madre di Giacomo;

Cristiano Caccamo è Antonio Ranieri;

Giusy Buscemi è Fanny Targioni Tozzetti;

Fausto Russo Alesi è Pietro Giordani;

Bruno Orlando è Carlo Leopardi;

Serena Iansiti è Geltrude Casari Lazzari

Maria Vittoria Dallasta è Paolina Leopardi;

Andrea Pennacchi è Antonio Fortunato Stella;

Roberta Lista è Paolina Ranieri;

Emma Fasano è Marianna Brighenti;

Ettore Cardinali è Giacomo Leopardi da bambino;

Alessandro Preziosi è don Carmine.

Leopardi Rai 1, trama

Bambino prodigio paragonabile a Mozart. Adolescente ostile ai genitori come un moderno teenager. Poeta romantico, filosofo e pensatore politico. Giacomo Leopardi è stato il primo esistenzialista della modernità. Riferimento dei tumultuosi anni del Risorgimento italiano, ha scritto versi eterni e dato forma a pensieri che oggi, nel nuovo millennio, sono verità granitiche.

Ha amato, Leopardi, e lo ha fatto come un astuto Cyrano de Bergerac, con la sua penna usata per accoppiare l’affascinante amico Ranieri alla figura che è l’emblema dell’amore inarrivabile, la bellissima e sensuale Fanny. Leopardi è un “maledetto” che ha abusato della sua arte e del suo genio fino a venirne annientato.

Un autore pari a Goethe, William Blake, Baudelaire, da scoprire e finalmente ammirare attraverso una miniserie che punta a stupire il pubblico tracciando il percorso biografico di una figura accattivante, controcorrente, amata e osteggiata dai suoi contemporanei ma estremamente attuale, in grado di scuotere ed emozionare le sensibilità.

Dov’è stato girato il film-tv su Leopardi?

Numerose le location della miniserie: oltre a Recanati, che ha dato i natali a Leopardi, il set è stato allestito anche in altre aree delle Marche, a Bari, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna. In particolare, a Recanati le riprese sono avvenute nella Piazza Sabato del villaggio, nella chiesa di Santa Maria di Montemorello, nota per essere stata la parrocchia della famiglia Leopardi, fino al celebre “colle” che gli ispirò “L’Infinito”.

Leopardi Rai 1, regista e sceneggiatori

A dirigere la miniserie c’è Sergio Rubini, alla sua prima regia televisiva. Rubini ha lavorato per anni al progetto, essendone anche sceneggiatore, con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini. La miniserie è una co-produzione Rai Fiction, Ibc Movie, Rai Com e Oplon Film, realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission.