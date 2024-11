Nina Zilli e Pasquale La Rocca si ritirano momentaneamente per infortunio dalla diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle.

La cantante e il suo partner tenteranno di rientrare in gara nel corso della decima puntata di quest’edizione, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 30 novembre, riservata ai ripescaggi.

L’infortunio, ovviamente, riguarda solo Nina Zilli che, già nelle scorse puntate, aveva dichiarato di non essere al 100% della propria forma fisica, giusto per usare un eufemismo.

Dopo una prima puntata positiva, nel corso della seconda puntata, Guillermo Mariotto aveva svelato che Nina Zilli si era esibita con una costola incrinata.

La terza puntata si è rivelata molto difficile per la cantante (“Sono stata malissimo, il mio corpo ha detto basta. Ho delle costolette rotte”). I problemi di salute di Nina Zilli si sono manifestati praticamente già durante la prima settimana. La Rocca, inoltre, è stato anche accusato di aver preteso troppo dalla sua partner e non ha reagito bene a questa critica.

Nella quarta puntata, oltre al problema alle costole, si è aggiunto anche un “piede quasi rotto”.

Nella scorsa puntata, quindi, Nina Zilli aveva espresso la volontà di ritirarsi, lasciandosi andare alle lacrime:

Ci dobbiamo ritirare, non ce la faccio più. Sono arrabbiata, non ho fatto una puntata come si deve.