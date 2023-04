Estate=serie tv. L’equazione si ripete anche nel 2023, con numerosi titoli (e non poche sono le novità) che affolleranno i palinsesti della Rai nei mesi caldi. Con la diffusione della programmazione estiva (dal 4 giugno al 2 settembre) possiamo iniziare ad avere un’idea di ciò che ci aspetta dl punto di viste delle serie tv in prima serata nell’estate 2023 su Raiuno e Raidue –Raitre, al momento, non prevede la messa in onda di telefilm in prime time, ma ci delizierà con le repliche delle prime tre stagioni de L’Amica Geniale ogni sabato sera-.

-Attenzione: la date sono puramente indicative e tratte dai palinsesti di Rai Pubblicità-

Le serie tv dell’estate di Raiuno

Cominciamo dalla rete ammiraglia: Raiuno alternerà, nel corso delle serate estive, fiction proprie in replica e serie tv d’acquisizione. Se nella prima categoria rientrano Blanca, Scomparsa, L’Allieva 3, Di Padre in Figlia, Il Giovane Montalbano e Nero a Metà 3, nella seconda ci sono non poche novità.

A cominciare da Sophie Cross-Verità nascoste, serie francese che in realtà era stata annunciata per l’autunno scorso e che è stata rimandata fino a sparire nelle pieghe dei palinsesti. Ora, dovrebbe finalmente andare in onda, dal 13 al 26 giugno.

Luglio, invece, sarà il mese di altre due novità: la serie Revival (dal 4 al 18 luglio) ed Hotel Portofino (dal 25 luglio all’8 agosto). Quest’ultima è una produzione già nota agli abbonati della pay tv, dal momento che è andata in onda su Sky (la seconda stagione è in programmazione in queste settimane).

Sempre da Sky, inoltre, giungerà su Raiuno Alfredino-Una storia italiana, la miniserie in due puntate con Anna Foglietta sulla tragedia di Vermicino andata in onda due anni fa in occasione dei quarant’anni dall’episodio da cui, poi, nacque la Protezione Civile.

Le serie tv dell’estate di Raidue

La seconda rete Rai affida al pomeriggio feriale le repliche di Squadra Speciale Cobra 11, a cui seguiranno quelle del ciclo di film-tv tedesco Omicidi nel lago, di Castle, di Candice Renoir, di Hawaii Five-0 ed Ncis. In prima serata, invece, ecco le prime tv, come quelle della domenica sera della seconda stagione di Csi Vegas (dal 30 giugno), della quinta stagione di 911 e della terza di 911 Lone Star (dal 30 luglio).

Il lunedì sera, dal 12 giugno, spazio al nuovo legal drama Che Todd Ci Aiuti e l’immancabile Squadra Speciale Cobra 11, la cui nuova edizione è composta da tre film-tv della durata di 90 minuti ciascuno. Il mercoledì sera torna l’appuntamento con la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso (e si spera in una programmazione meno ballerina rispetto all’anno scorso).

Il venerdì, invece, dopo la conclusione di The Good Doctor 6 spazio ad altre due novità: la serie spagnola Tutti Mentono (dal 7 al 21 luglio) e la miniserie francese L’isola delle trenta bare (dal 28 luglio all’11 agosto), remake dell’omonimo sceneggiato del 1979, tratto da un romanzo del 1919. Settembre, infine, si aprirà con gli episodi rimanenti di Ncis 20 ed Ncis Hawaii 2. Sul fronte fiction e serie italiana, Raidue proporrà i mercoledì sera del mese di agosto le repliche de L’Ispettore Coliandro, mentre in seconda serata andranno delle produzioni originali di RaiPlay: Shake, Confusi e 5 Minuti Prima.