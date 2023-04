La sesta stagione di The Good Doctor debutta su Rai 2 venerdì 20 aprile 2023 con un doppio appuntamento settimanale. La serie, adattamento di un format della Corea del Sud realizzato da David Shore (già dietro Dr House), racconta la vita privata e professionale di un medico chirurgo affetto dalla sindrome di savant. Nel corso delle diverse stagioni abbiamo visto il protagonista, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), crescere come medico, come persona, trovare l’amore e imparare a gestire il rapporto con gli altri e le conseguenze delle sue scelte. In questa sesta stagione sarà introdotto il potenziale spinoff su un’avvocata affetta da disturbo ossessivo compulsivo, con Kennedy McMann e Felicity Huffman.

The Good Doctor 6 in Italia, gli episodi su Rai 2

La sesta stagione di The Good Doctor riprende dopo il clamoroso finale della quinta stagione, quando, durante i festeggiamenti per il matrimonio di Shaun e Lea, la dottoressa Lim e l’infermiera Villanueva vengono aggredite dall’ex di quest’ultima. Le conseguenze di questo evento occuperanno la prima parte di stagione che poi navigherà serena con i diversi casi da affrontare, la gestione della vita di coppia tra Shaun e Lea, i nuovi personaggi e le dinamiche lavorative e personali dei diversi protagonisti. Una struttura tipica dei procedurali generalisti che fanno compagnia allo spettatore per diverse settimane.

Gli episodi del 21 aprile

6×01 Dopo la festa: sanguinante e in fin di vita, Lim riesce a contattare Andrews e a mettere in stato di allerta l’ospedale. Shaun, Andrews, Glassman e Jordan operano le due vittime ma Shaun e Glassman litigano sul modo migliore di trattare la dottoressa Lim. Intanto l’aggressore, Owen, è in fuga e prende in ostaggio Asher, Morgan e un paziente che deve essere operato d’urgenza. La situazione precipita quando Owen viene ferito dai poliziotti e sia lui che Lim devono subire una delicata operazione. La dottoressa Lim non sarà più la stessa dopo l’operazione.

6×02 Cambio di prospettiva: Shaun e Park non sono più specializzandi ma medici chirurghi a tutti gli effetti. In ospedale arrivano due nuovi personaggi: Daniel (Brandon Larracuente), un affascinante specializzando con un interesse per la medicina alternativa e Danica (Savannah Welch), dottoressa con un carattere forte, che ha completato la scuola di medicina in Marina, molto competitiva sia dentro che fuori l’ospedale. Lim sembra aver accettato la sua nuova condizione ma non è convinta che le decisioni di Shaun durante l’operazione siano state corrette.

The Good Doctor 6, quanti episodi sono?

La sesta stagione di The Good Doctor è anche la prima composta da 22 episodi. L’ultimo è in onda il 1° maggio negli Stati Uniti. In precedenza la prima, seconda e quinta stagione avevano avuto 18 episodi, la terza e la quarta 20.

The Good Doctor 6, il cast

La sesta stagione ha visto la nomina di Liz Friedman a co-showrunner accanto a David Shore, entrambi si sono anche occupati del potenziale spinoff The Good Lawyer. A partire dal secondo episodio della sesta stagione vengono introdotti i personaggi del dottor Daniel “Danny” Perez interpretato da Brandon Larracuente e della dottoressa Danica “Danni” Powell (Savannah Welch) che arriva dal mondo militare. Nel corso della stagione, però, quest’ultima lascia la serie mentre il primo è promosso regular. I fan di vecchia data di The Good Doctor saranno felici di ritrovare il dottor Jared Kalu interpretato da Chuku Modu, che tornerà nella seconda parte della stagione.

Freddie Highmore è il dottor Shaun Murphy

Hill Haprer è il dottor Marcus Andrews

Richard Schiff è il dottor Aaron Glassman

Will Yun Lee è il dottor Park

Fiona Gubelmann è la dottoressa Morgan Reznick

Christina Chang è la dottoressa Audrey Lim

Paige Spara è Lea Diallo-Murphy

Bria Samoné Henderson è la dottoressa Jordan Allen

Noah Galvin è il dottor Asher Wolke

Brandon Larracuente è il dottor Daniel Perez

Savannah Welch è la dottoressa Danina Poewll

The Good Doctor 6 in streaming

Le puntate della sesta stagione di The Good Doctor sono in anteprima su Rai 2 e in streaming suRaiPlay. Le precedenti 5 stagioni sono disponibili su Netflix (anche nel piano con pubblicità), Prime Video e Disney+, quattro stagioni sono su NOW, Sky On Demand e TimVision.

The Good Doctor 7 si farà?

Poco prima del finale della sesta stagione, ABC ha deciso di ordinare la settima stagione di The Good Doctor, serie prodotta da Sony Picture Television e ABC Signature. La serie tv ottiene sempre ascolti soddisfacenti e in crescita in questo 2023, l’episodio in onda il 10 aprile ha ottenuto sui 7 giorni, 7.9 milioni di spettatori. Nei dati sui 35 giorni la serie ha una media di 9.1 milioni di spettatori con una crescita del 478% nei rating tra il pubblico 18-49 anni.

The Good Doctor arriva lo spinoff The Good Lawyer?

Nel corso della sesta stagione il sedicesimo episodi si intitola The Good Lawyer e ha introdotto il potenziale spinoff della serie. The Good Lawyer, scritto dai co-showrunner David Shore e Liz Friedman, ha al centro un’aspirante avvocato affetta da disturbo ossessivo compulsivo che deve imparare a gestire se vuole sperare di dibattere in aula. La protagonista, Joni DeGroot è interpretata da Kennedy McMann mentre nel cast della potenziale serie tv, c’è anche Felicity Huffman che interpreta la mentore e referente dello studio legale dove lavora Joni. Shun Murphy avrà bisogno di un avvocato dopo esser stato citato in giudizio da un suo paziente e deciderà di farsi difendere proprio da Joni in cui riconosce se stesso e le sue difficoltà iniziali.