The Good Doctor, ABC pensa a uno spin-off con Felicity Huffman: The Good Lawyer

Sono passati ormai sei anni dal debutto di The Good Doctor, il medical drama di ABC basato sull’omonima serie televisiva sudcoreana del 2013, e ora il network statunitense sarebbe pronto ad espandere l’universo televisivo della serie con un possibile spin-off che potrebbe segnare il ritorno in TV di Felicity Huffman, la storica interprete di Lynette Scavo di Desperate Housewives a quattro anni dai guai legali che l’hanno travolta e l’hanno costretta ad allontanarsi dal mondo della tv e del cinema.

I protagonisti di The Good Lawyer, questo il titolo del potenziale spin-off, saranno introdotti con un episodio speciale della sesta stagione di The Good Doctor in onda negli Stati Uniti il 6 marzo 2023 e che, in caso di responso positivo da parte del pubblico, potrebbe fungere da episodio pilota della nuova serie.

La puntata, scritta da David Shore e Liz Friedman e diretta da Ruben Fleischer, vedrà il dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, in cerca di supporto legale e la scelta ricadrà sulla giovane e all’apparenza inesperta Joni DeGroot, interpretata da Kennedy McMann, già vista nella serie tv Nancy Drew tra il 2019 e il 2021. Joni DeGroot soffre di un disturbo ossessivo compulsivo che, come accade anche con Shaun Murphy, le permette di avere una particolare attenzione ai dettagli che si rivela particolarmente utile per affrontare i casi legali da una prospettiva diversa.

Felicity Huffman, invece, interpreterà l’astuto e stimato avvocato Janet Stewart, vecchia conoscenza del dottor Aaron Glassman, il mentore e amico di Shaun interpretato da Richard Schiff. Glassman suggerisce a Shaun di affidarsi proprio all’esperienza di Janet Stewart, ma il talentoso dottore pretende che sia proprio la giovane Joni a guidare il caso, costringendo così Janet a fare da supporto al caso guidato dalla giovane arrivata nello studio.

Al momento, come dicevamo, ABC ha messo in cantiere soltanto questo episodio pilota che, nel peggiore dei casi, resterà soltanto un episodio di The Good Doctor. Nel migliore dei casi, invece, The Good Lawyer verrà ufficialmente ordinato come serie da affiancare a quella principale.