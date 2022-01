Grande novità per i fan del dottor Shaun Murphy. Dopo la pausa natalizia The Good Doctor ritorna su Rai 2 con la quinta stagione in prima visione assoluta a pochi mesi di distanza dal rilascio americano su ABC. I nuovi episodi saranno ricchi di novità per la serie tv che deve fare i conti con il recente addio di Antonia Thomas, interprete della dottoressa Claire Brown fino alla scorsa quarta stagione.

The Good Doctor è il remake americano di un format della Corea del Sud, adattato da David Shore già autore di Dottor House. Al centro della storia c’è il chirurgo Shaun Murphy interpretato da Freddie Highmore, nello spettro autistico e con la sindrome di Savant. Nel corso delle diverse stagioni, il dottor Murphy ha dovuto affrontare le sue paure, superare i suoi limiti, imparare a trattare i pazienti non solo da un punto di vista medico ma anche umano.

The Good Doctor 5 le anticipazioni

Vediamo insieme cosa ci aspetta nella quinta stagione di The Good Doctor. Dopo il finale della quarta stagione che si è svolto in Guatemala, la dottoressa Brown ha deciso di rimanere in quei territori così bisognosi di medici capaci per far fronte alle diverse emergenze. Soprattutto però negli ultimi istanti della quarta stagione è arrivata la proposta di matrimonio di Shaun e Lea. Un passo importante per il dottor Murphy che condizionerà gli episodi della quinta stagione.

Seguiremo così i preparativi delle nozze di Shaun e Lea, ma anche la crisi del dottor Glassman che dovrà affrontare l’addio della moglie Debbie ma soprattutto dovrà gestire un nuovo problema interno all’ospedale. Infatti una paziente che conosceremo nel primo episodio della quinta stagione interpretata da Rachel Bay Jones, si rivelerà molto più di una semplice persona da curare. Il suo arrivo porterà una vera e propria rivoluzione al St. Bonaventure.

Tra le novità di stagione c’è anche l’arrivo del dottor Mateo Rendon Osman interpretato da Osvaldo Benavides che la dottoressa Lim e gli altri incontrano in Guatemala. Ma contrariamente alle attese dopo pochi episodi il personaggio lascerà la serie.

The Good Doctor la programmazione su Rai 2

La quinta stagione di The Good Doctor è in onda su Rai 2 il venerdì sera dal 7 gennaio alle 21:20 con un episodio (seguito dagli episodi inediti in chiaro di The Resident con il finale della terza stagione seguito dalla prima parte della quarta). Rai 2 trasmetterà soltanto i primi 7 episodi di The Good Docotor 5. Infatti al momento non ne sono stati rilasciati altri negli Stati Uniti, con l’ottavo episodio previsto in primavera su ABC.

The Good Doctor in streaming

La serie è un po’ il prezzemolino delle piattaforme di streaming e non solo. Infatti le prime 4 stagioni della serie tv sono disponibili su Netflix, Amazon Prime Video e TimVision; le repliche sono anche su Fox su Sky. Gli episodi in onda su Rai 2 restano per un paio di settimane su RaiPlay.

The Good Doctor 5 stagioni e la voglia di rinnovare

Nella quarta stagione David Shore ha introdotto nuovi personaggi attraverso una sorta di gara per i posti dei nuovi specializzandi dell’ospedale. In questa quinta stagione, nonostante il doloroso addio di Antonia Thomas, Shore ha giustamente sentito l’esigenza di scuotere la tranquillità raggiunta da Shaun Murphy. Non solo dovrà affrontare la preparazione del matrimonio, un impegno emotivamente coinvolgente, ma si troverà a dover gestire inaspettati cambiamenti all’interno dell’ospedale. Al punto per lui sarà quasi come tornare indietro nel tempo, al suo primo ingresso nell’ospedale.

Quando a Shaun iniziano a mancare importanti punti di riferimento sia personali come il dottor Glassmann alle prese con una crisi personale, che strutturali, non sarà facile continuare a mantenere la sua lucidità e genialità sul fronte medico. Tra casi da affrontare sempre troppo complessi e al limite dell’impossibile, e tematiche personali The Good Doctor dimostra di avere ancora molto da raccontare. Anche se forse sarebbe meglio iniziare a immaginare il finale per evitare la formula da “medical soap”.

The Good Doctor 5 il cast

Oltre a Freddie Highmore interprete del dottor Shaun Murphy, nel cast di The Good Doctor 5 troviamo Hill Harper nei panni del dottor Andrews, Richard Schiff è Aaron Glassman, Will Yun Lee è il dottor Park, Fiona Gubelmann è la dottoressa Morgan Reznick, Christina Chang è la dottoressa Lim capo di chirurgia, Paige Spara è Lea.

Confermate le novità della scorsa stagione Noah Galvin nei panni del dottor Asher Wolke e Bria Samoné Henderson in quelli della dottoressa Jordan Allen.

The Good Doctor 6 si farà?

Al momento è troppo presto per dire se ci sarà o meno una sesta stagione di The Good Doctor bisognerà aspettare la prossima primavera quando andranno in onda negli USA i restanti episodi della quinta stagione.