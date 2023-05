Upfronts 2023: ABC rimanda Grey’s Anatomy, 911, The Good Doctor al 2024!

ABC, il canale in chiaro del gruppo Disney, non pensa che lo sciopero degli sceneggiatori finisca presto e decide di rimandare tutte le sue serie tv al 2024. Prepariamoci quindi a un autunno senza Grey’s Anatomy, The Good Doctor, Station 19, con un conseguente slittamento anche (ovviamente) per la distribuzione internazionale e italiana. Le nuove stagioni che arriveranno nell’inverno 2024 saranno più brevi difficilmente ci saranno stagioni da 22 puntate.

Secondo quanto riporta Variety i dirigenti ABC pensano che prima di settembre le produzioni non possano ripartire considerando i tempi per scrivere le nuove puntate e girarle. Se nel 2020 l’anno del blocco alle produzioni per il Covid, gli sceneggiatori continuavano a scrivere a casa, in questo caso gli sceneggiatori sono fermi come forma di protesta. ABC in autunno presenterà un palinsesto costruito sugli show, sui reality, sui giochi a premi, al contrario di CBS che ha presentato un palinsesto fiducioso o a NBC che ha almeno tre serie pronte.

Upfronts 2023 ABC il palinsesto per l’autunno

I vertici ABC avrebbero anche ragionato sulla possibilità di proporre in tv in autunno alcune produzioni di Disney+ ma avrebbero rinunciato a questa idea per il minutaggio diverso in gran parte dei casi, rispetto alle necessità della tv in chiaro ma anche per il rischio di avere ascolti bassi e poco appetibili per i pubblicitari. Al contrario il palinsesto presentato è composto da solide proposte di show e game conosciute dal pubblico.

La novità è rappresentata da The Golden Bachelor, una versione per anziani di The Bachelor una sorta di “trono over” di Uomini e Donne. Inoltre, dopo un anno trasmesso solo su Disney+, torna su ABC Dancing with the Stars – Ballando con le stelle che riprende lo slot delle 20:00 del lunedì sera.

Lunedì

20:00 Dancing with the Stars

22:00 The Golden Bachelor

Martedì

20:00 Celebrity Jeopardy

21:00 Bachelor in Paradise (2 ore)

Mercoledì

20:00 Judge Steve Harvey

21:00 Abbott Elementary (replica)

22:00 What Would You Do?

Giovedì

20:00 Celebrity Wheel of Fortune

21:00 Press Your Luck

22:00 The 100.000 $ Pyramid

Venerdì

20:00 Shark Tank

21:00 20/20

Domenica

19:00 America’s Funniest Home Videos

20:00 The Wonderful World of Disney (3 ore)

Upfronts 2023 le serie tv rinnovate e cancellate

Le serie tv non sono però scomparse da ABC ma torneranno nel 2024. La rete ha già cancellato A Million Little Things dopo 5 stagioni, Big Sky dopo 3 stagioni, The Goldbergs concluso dopo 10 stagioni e le novità Daily Alaskan e The Company You Keep rispettivamente con Hilary Swank e Milo Ventimiglia. Proprio alla luce dello sciopero degli sceneggiatori, ABC non ha preso decisioni sulla comedy Home Economics e su The Rookie Feds, il loro destino sarà stabilito anche sulla base dei nuovi ordini che potrebbero arrivare.

ABC ha rinnovato Abbott Elementary, The Conners, Not Dead Yet, Station 19, Grey’s Anatomy, The Good Doctor, The Rookie e Will Trent, tutte, insieme a 9-1-1 presa da FOX, debutteranno nel palinsesto 2024, la speranza è che possano partire a gennaio.

Upfronts 2023, ABC le novità

ABC ha ordinato una sola nuova serie tv per la stagione 2023-24: High Potential, remake americano della serie francese HPI conosciuta in Italia come Morgane Detective Geniale. L’adattamento è realizzato da Drew Goddard ed è in fase di sviluppo ad ABC da tempo. La protagonista, Morgan, è interpretata da Kaitlin Olson, mamma single dalla mente eccezionale che lavora come addetta alle pulizie del dipartimento di polizia e con la sua intelligenza aiuta a risolvere casi. La serie è un light crime procedurale, una tipologia di serie tv molto frequente su ABC.

Gli altri progetti di ABC restano tutti in bilico con la possibilità che vengano ordinati nelle prossime settimane per il 2024 ma anche per la stagione successiva 2024-25 considerando che il palinsesto inverno-primavera 2024 di ABC rischia di essere affollato. Tra i progetti c’è lo spinoff di The Good Doctor The Good Lawyer presentato con un episodio di questa stagione della serie principale, con al centro un’avvocata con disturbo ossessivo compulsivo.

Un’altra serie in bilico, prodotta da 20th Tv, è Judgment con Sarah Shahhi e François Arnaud; al centro una storia che si sviluppa su due piani temporali. La protagonista è una giudice in procinto di essere nominata alla corte Suprema che riflette sulla sua vita 15 anni prima, nel 2023, mentre tutti i suoi segreti rischiano di essere scoperti. The Hurt Unit con Ben McKenzie e Melissa George, racconta le vicende di un gruppo di chirurghi che operano sul campo. In bilico anche le comedy Public Defenders con Anthony Anderson sulle vicende di giovani avvocati difensori pubblici e Drop-Off, ispirato a un format inglese, su una mamma lavoratrice che grazie a due amici scopre come bilanciare lavoro e vita privata.