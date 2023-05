Upfronts 2023: NBC annuncia un palinsesto a prova di sciopero, in arrivo Tom Hanks e Affari Tuoi “selvaggio”

NBC, il canale generalista americano del gruppo Comcast-Universal, ha presentato un palinsesto autunnale a prova disciopero degli sceneggiatori tra serie tv praticamente già pronte per la messa in onda e il ritorno dei cardini del proprio palinsesto. Le novità inserite in palinsesto sono infatti tutte già pronte e ordinate da diversi mesi, mentre la valutazione sui diversi pilot in preparazione sarà presa solo nelle prossime settimane con le serie tv che potrebbero debuttare sia la prossima primavera che addirittura nella stagione tv 2024/25.

Jeffer Bader presidente della programmazione NBCUniversal lo ha detto chiaramente “lavoriamo con un modello produttivo continuo”. La decisione sui nuovi pilot influenzerà anche quella sui rinnovi non ancora effettuati per American Auto, Grand Crew e Young Rock (le prime due inedite in Italia). Bader ha sottolineato come siano fortunati ad avere un palinsesto costruito su alcuni elementi strategici rappresentati da The Voice, dalle serie tv di Dick Wolf i Chicago e i Law & Order e il football. Se poi dovessero esserci problemi con le serie tv pronte, NBC si è cautelata acquistando due nuove stagioni di Transplant il medical drama canadese che venne usato in era Covid per coprire i ritardi nelle produzioni.

Upfronts 2023: NBC le nuove serie tv

Nell’autunno di NBC ci saranno tre nuove serie tv, due drama The Irrational, che sarà trainato da The Voice, e Found, che andrà in onda dopo Law & Order: SVU, e una comedy Extendend Family che andrà a creare un blocco multi-camera con Night Court. Le tre novità sono a “prova di sciopero” infatti Found era inizialmente previsto per la primavera 2023 ma è stato poi conservato per l’autunno; The Irrational era stato ordinato lo scorso autunno entrando già in produzione, mentre la comedy era stata ordinata la scorsa estate.

Found

Found è un procedurale sulle persone scomparse, in particolare sulle oltre 600 mila persone di colore che ogni anno scompaiono negli Stati Uniti e vengono dimenticate. Un’esperta di pubbliche relazioni che in passato è stata anche lei “dimenticata” e la sua squadra di gestione delle crisi lavorano nell’ombra per ritrovare questi scomparsi. La serie è creata da Nkechi Okoro Carroll, prodotta da Greg Berlanti in co-produzione con Warner Bros Television e Universal. Protagonisti Shanola Hampton, Mark-Paul Gosselaar, Kelli Williams.

The Irrational

Novità poliziesca sarà anche The Irrational, creata da Mark Goffman, Samuel Baum e David Frankel, basata su Preidctably Irrational romanzo di Dan Ariely. Il protagonista è Alec Mercer esperto di studi comportamentali che aiuta a risolvere alcuni casi che coinvolgono il governo, le grandi aziende e chiunque abbia bisogno di un esperto nello studio del comportamento umano. Jesse L. Martin, Maahra Hill, Travina Springer.

Extended Family

Una comedy multi-camera con Jon Cryer di Due Uomini e Mezzo, Donald Faison di Scrubs e Abigail Spencer di Timeless, Extended Family si annuncia già come uno dei titoli da tenere d’occhio. Julia (Spencer) e Jim (Cryer) hanno divorziato in modo amichevole continuando a crescere insieme i figli facendo i turni in casa per evitare che i ragazzi debbano cambiare residenza. La situazione si complica quando Julia si innamora di Trey (Faison) proprietario della squadra del cuore di Jim.

Le novità non fiction: Affari tuoi selvaggio

Oltre al football e a The Voice, NBC arricchirà il palinsesto con una nuova stagione del game Passwords la cui produzione è però sospesa per lo sciopero degli sceneggiatori e che quindi arriverà nel 2024. Nella primavera del prossimo anno è previsto anche l’arrivo di The Americas una serie creata da BBC Studios, una serie di documentari che saranno narrati da Tom Hanks e racconteranno l’America.

In arrivo c’è anche una nuova serie spinoff di America’s Got Talent dopo l’All Star e The Champions, ma soprattutto un Affari Tuoi in versione “selvaggia“: Deal or No Deal Island. L’iconico game show da poco tornato anche in Italia sarà trasformato in questa versione, ambientata sull’isola privata del “dottore” dove ci sono imprevisti dietro ogni palma con oltre 100 valigette con milioni di dollari suddivisi all’interno. La squadra che resisterà fino all’ultimo episodio potrà giocare per ottenere il premio più alto mai visto ad Affari Tuoi.

I pilot in sospeso

Il palinsesto creato da NBC è quindi costruito intorno a serie tv ordinate lo scorso anno mentre la rete non ha preso alcuna decisione sui nuovi pilot che restano tutti in attesa di giudizio con una decisione definitiva che sarà presa prossimamente.

I pilot previsto sono un drama senza titolo di Jenna Bans e Bill Krebs con Retta, Tutuss Burgess, Tommy Dewey con al centro una donna che recensisce libri su Instagram e scoprirà un segreto di una cittadina attraverso le pagine di un romanzo giallo; un medical drama Wolf prodotto da Warner Bros con Zachary Quinto protagonista ispirato ai romanzi di Oliver Sacks, al centro un neurologo e la sua squadra tra sfide alla medicina e personali. Due anche le commedie St. Denis Medical creata da Justin Spitzer, mockumentary sullo staff di un ospedale e Non-Evil Twin di Amber Ruffin e Kenny Smith con Ruffin protagonista nei panni di una donna costretta a prendere il posto della sorella alla guida di un’importante azienda.

Upfronts 2023: NBC, le serie tv rinnovate e cancellate

Le due cancellazioni di stagione di NBC sono in realtà due conclusioni: The Blacklist e New Amsterdam. Sono state rinnovate La Brea s.3, Lopez vs Lopez s.2, le tre serie tv di Chicago, le tre Law & Order. In bilico invece le comedy Young Rock, American Auto e Grand Crew il cui destino è legato ai nuovi pilot.

Upfronts 2023: NBC il palinsesto autunnale

Il palinsesto autunnale di NBC non prevede il ritorno di Law & Order: Organized Crime infatti la serie con Chris Meloni è stata rinnovata per una quarta stagione più breve ma, come ha spiegato Jeff Bader, non avendo ancora il nuovo showrunner hanno preferito lasciarla per la prossima primavera per dare alla produzione il tempo di organizzarsi. Il sabato e la domenica autunnali sono dedicate al football.

Lunedì

20:00 The Voice

22:00 The Irrational s.1

Martedì

20:00 Night Court s.2

20:30 Extended Family s.1

21:00 The Voice

22:00 Quantum Leap s.2

Mercoledì

dalle 20:00 la One Chicago Night con Med – Fire – PD

Giovedì

20:00 Law & Order s.23

21:00 Law & Order: SVU s.24

22:00 Found s.1

Venerdì

20:00 The Wall

21:00 Dateline