Upfronts 2023: CBS nel segno della tradizione, le novità sono Matlock e uno spinoff di The Good Wife

CBS e il gruppo Paramount di cui fa parte il canale in chiaro americano, nel 2023 hanno scelto di non svolgere la tradizionale giornata di presentazione del palinsesto della stagione successiva, il cosiddetto upfront. Lo sciopero degli sceneggiatori in atto e i picchetti davanti agli studios, hanno fatto saltare anche il previsto incontro ristretto con gli investitori per la presentazione del palinsesto e il gruppo semplicemente ha comunicato le scelte del proprio palinsesto settimanale attraverso dei comunicati stampa.

La rete, che resta la più vista degli Stati Uniti in modalità live, con serie tv che hanno una solida base di pubblico che li segue anche in streaming su Paramount+, per la stagione 2023/24 ha deciso di consolidarsi puntando sulla tradizione e sulla formula del procedurale poliziesco o legal che appassiona il proprio pubblico. Così le novità ordinate sono una nuova versione di Matlock questa volta al femminile, con Kathy Bates protagonista, Elsbeth spinoff di The Good Wife con al centro il personaggio di Elsbeth Tascioni interpretato da Carrie Preston e la comedy Poppa’s House con la coppia padre-figlio degli Wayans.

Upfronts 2023 CBS: le nuove serie tv

CBS ha ordinato 2 nuove serie tv drama e una comedy, con lo sciopero degli sceneggiatori in atto, non è stato rivelato il numero di episodi ordinati ma considerando che sono tutte produzioni interne, ci sarà massima flessibilità. Inoltre ha già pronta l’action Tracker con Justin Hartley ordinata fin dalla scorsa stagione con il titolo di The Never Game e posticipata fino alla stagione 2023/24. Tracker, ispirata al romanzo di Jeffrey Deaver, ha al centro Jeffery Deaver un survivalista che sopravvive attraversando il paese e aiutando polizia e cittadini a risolvere misteri di vario genere. A differenza delle altre serie ordinate, questa è prodotta da 20th Television e non dai CBS Studios. Non ordinata Jumpstart con Terry Crews, comedy con al centro un poliziotto, sua moglie infermiera, e il suo partner Crunchy.

Matlock

Matlock ha al centro la 70enne Madeline Matlock interpretata da Kathy Bates che torna a lavorare come avvocato usando la sua abilità di passare inosservata, la scarsa attenzione che gli altri danno alle persone anziana, come tattica per risolvere casi e scoprire la corruzione che si nasconde nello studio legale dove lavora. Creata da Jennie Snyder Urman, vede nel cast Jason Ritter, Davide Del Rio, Skye P. Marshall. Su Instagram è stato pubblicato un primo teaser trailer.

Elsbeth

Elsbeth è invece il secondo spinoff di The Good Wife dopo l’ormai conclusa The Good Fight. Robert e Michelle King tornano così su CBS (mentre The Good Fight era distribuita solo in streaming), creando una serie intorno al personaggio interpretato da Carrie Preston di Elsbeth Tascioni, avvocata astuta ma decisamente poco convenzionale. Dopo una carriera a Chicago, Elsbeth arriva a Chicago per usare il suo punto di vista per aiutare la polizia di New York. Nel cast troviamo Wendell Pierce e Carra Patterson, Jonathan Tolins è lo showrunner. Come si vede nel trailer, Stephen Moyer è guest star del pilot.

Poppa’s House

Infine la comedy multi-camera Poppa’s House con Damon Wayans e suo figlio Damon Wayans Jr. Wayans è un leggendario conduttore radiofonico, divorziato che ha un particolare punto di vista sulle cose messo in discussione quando gli viene affiancata una co-conduttrice. Intanto a casa deve fare i conti con Wayans Jr. che è un sognatore ma anche un marito e padre affidabile. Kevin Hench ha scritto il pilot con i Wayans.

Upfronts 2023: CBS, le serie tv cancellate e rinnovate

CBS la prossima stagione dovrà fare a meno di una delle serie di NCIS. Dopo New Orleans ha chiuso alla quattordicesima stagione anche NCIS Los Angeles. Sono state invece cancellate dopo una stagione True Lies (su Disney+ in Italia) e East New York (in estate su Rete 4) entrambe prodotte da studi esterni, rispettivamente 20th Television e Warner Bros.

Molti rinnovi non sono stati semplici per la necessità di ridurre i costi. Blue Bloods è stata rinnovata per la stagione 14 ma, secondo le indiscrezioni, il cast ha accettato una riduzione sullo stipendio di circa il 25%. SWAT è stato rinnovato per una settima e ultima stagione da 13 episodi ma solo dopo un’iniziale cancellazione e un successivo accordo con Sony che produce a seguito delle proteste dei fan. Il rinnovo di Bob Hearts Abishola, comedy prodotta da Warner Bros, è stato possibile soltanto lasciando come personaggi regular i due protagonisti Billy Gardell e Folake Olowofoyeku, con il resto del cast che sarà soltanto ricorrente con i diversi attori che hanno assicurate solo 5 puntate nella stagione ma possono prendere anche altri lavori.

Sono state rinnovate le novità di stagione So Help Me Todd – Che Dio ci Aiuti e Fire Country; Young Sheldon tornerà per una settima stagione che potrebbe essere l’ultima. Nella stagione 2023-24 ci saranno CSI Vegas s.3, The Equalizer s.4, FBI s.6, FBI International s.3, FBI Most Wanted s.5, Ghosts s.3, NCIS s.21, NCIS: Hawaii s.3, The Neighborhood s.6.

Upfronts 2023 CBS: il palinsesto dell’autunno

Il palinsesto per l’autunno 2023 non è ancora stato annunciato, ma lo sciopero degli sceneggiatori rischia di condizionarlo.