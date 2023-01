Torna l’appuntamento con una tra le serie tv più amate in Italia in onda da oltre vent’anni: NCIS. La stagione 20 arriva con rilascio settimanale degli episodi in prima visione assoluta su Rai 2 alle 21:20 in prima serata. L’amata e tanto replicata serie, torna con una stagione che continua a fare i conti con l’assenza di Gibbs e cerca nuovi equilibri tra i casi da indagare e le vicende personali dei protagonisti. In questa stagione è previsto anche un episodio con triplo-crossover tra NCIS, NCIS Hawaii e NCIS Los Angeles.

NCIS 20 in Italia, gli episodi su Rai 2

Venerdì 13 gennaio

20×01 Questioni di Famiglia: l’episodio inizia un crossover con NCIS Hawaii, Parker è ormai in fuga insieme l’ex moglie. La squadra NCIS cerca di capire chi possa volersi vendicare di Parker arrivando a incastrarlo. Nel finale dell’episodio Torres e Knight insieme a Jane Tennant e all’esperto informatico Ernie Malik, vanno alle Hawaii per fermare Herman Maxwell che è stato liberato dai suoi seguaci.

NCIS 20 quante puntate sono?

Al momento non è stato stabilito il numero esatto di episodi della stagione 20 di NCIS che potrebbero oscillare tra i 18 e i 22 (lo scorso anno furono 21).

NCIS 20, torna Gibbs?

A partire dalla stagione 19, NCIS ha dovuto imparare a fare a meno di Gibbs, lo storico personaggio interpretato da Mark Harmon (che resta produttore della serie). Lo scorso agosto a Entertainment Tonight Harmon disse che il suo personaggio non è in pensione “semplicemente per quanto ne so io, vive in Alaska”. Steve Binder, produttore e showrunner della serie, su Instagram nei mesi scorsi non ha escluso un ritorno di Gibbs ma sempre ribadendo che l’obiettivo è “restare fedeli ai personaggi”. Al di là di tutte le parole, la sensazione è che non ci sia ancora un piano per far tornare Gibbs per uno o più episodi, ma che non è per questo da escludere.

NCIS 20 il cast

A guidare il cast della serie c’è il veterano Sean Murray presente fin dalla prima stagione nel ruolo dell’agente McGee. Accanto a lui gli altri agenti sono Nick Torres, interpretato da Wilmer Valderrama e Jessica Knight, interpretata da Katrina Law mentre Gary Cole è Alden Parker ex agent FBI passato all’FBI e Rocky Carroll è Leon Vance.

Sean Murray è Timothy McGee

Wilmer Valderrama è Nick Torres

Katrina Law è Jessica Knight

Diona Reasonover è Kasie Hines

David McCallum è il dottor Donald Ducky Mallard

Rocky Carroll è Leon Vance

Gary Cole è Alden Parker

Teri Polo è Vivian Kolchak ex moglie di Parker

Laura San Giacomo è la dottoressa Confalone

Margo Harshman è Delilah Fielding-McGee

Joe Spano è Tobias Fornell

NCIS 20 su Rai Play

Gli episodi di NCIS 20 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato). In alternativa le prime 19 stagioni della serie tv sono in streaming su Disney+, fino alla 18 sono su NOW e on demand su Sky Box Sets, 4 stagioni dalla 14 alla 18 sono su Paramount+.

NCIS 21 si farà?

La stagione 20 di NCIS è attualmente in corso negli Stati Uniti su CBS e non ci sono ancora notizie su un suo eventuale rinnovo per la stagione 21. Secondo le indiscrezioni che arrivano da oltre oceano il rinnovo è attualmente in bilico se gli ascolti sono in linea con le attese e nel nuovo slot del lunedì insieme a NCIS Hawaii la serata funziona, così come è stato ottimo il risultato del primo triplo crossover della storia, dopo 21 anni i costi soprattutto per i contratti degli attori, salgono. Appare però difficile immaginare che in un periodo in cui tutti i canali stanno puntando sui franchise, CBS decida di privarsi del suo titolo più importante.