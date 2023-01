Quattordicesima stagione per lo storico procedurale NCIS Los Angeles, nato sulla scia del successo di NCIS, prodotto da CBS Studios-Paramount. La stagione 14 arriva in Italia su Rai 2 in prima visione assoluta a pochi mesi di distanza dagli USA dove la stagione è iniziata il 9 ottobre 2022. Chris O’Donnell e LL Cool J sono gli storici protagonisti della serie presenti fin dalla prima stagione.

NCIS Los Angeles 14 in Italia, gli episodi su Rai 2

Domenica 8 gennaio

14×01 Game of Drones – Gioco di Droni (Il seme del dubbio): la squadra della NCIS di Los Angeles dà la caccia ai colpevoli di un attentato in una grande struttura militare statale dove vengono assemblati dei droni per uso militare. Nel frattempo Callen riceve alcune notizie dalla Siria luogo dove Hetty era stata vista per l’ultima volta. Proprio lì è stato trovato un cadavere bruciato che sembra avere piccole dimensioni…

NCIS Los Angeles la trama

La serie tv NCIS Los Angeles da oltre 14 anni racconta le vicende del servizio d’investigazione criminale della marina americana, in particolare per le vicende che riguardano i militari in California e non solo. I due protagonisti gli agenti G. Callen e Sam Hanna, nascono come esperti agenti sotto copertura di una divisione speciale dell’NCIS. Sam è un ex Navy SEAL, mentre Callen è cresciuto in affidamento ed è diventato un agente esperto sotto l’occhio attento di Hetty Lange. La serie è connotata da una forte vocazione action, molto più presente rispetto alla serie madre NCIS.

L’universo NCIS

NCIS Los Angeles nasce nel 2008 inserita come backdoor pilot nella sesta stagione di NCIS (il backdoor pilot è un episodio di una serie che funge da episodio di lancio di un’altra serie tv). Anche NCIS nasce allo stesso modo da una costola di JAG avvocati in divisa. Nel corso della stagione 14 è stato realizzato un evento crossover triplo con NCIS e NCIS Hawaii.

NCIS Los Angeles 14 quante puntate sono?

Il numero di episodi di NCIS Los Angeles 14 non è ancora stato annunciato in modo definitivo da CBS ma è molto probabile che saranno 22 come la stagione precedente.

NCIS Los Angeles 14 il cast

A guidare il cast di NCIS Los Angeles ci sono gli storici protagonisti Chris O’Donnell e LL Cool J nei panni di Grisha G. Callen, leader della squadra e Sam Hanna. Eric Christian Olsen è Marty Deeks entrato come agente della polizia di Los Angeles collegamento tra le due forze di polizia e diventato investigatore NCIS. Medalion Rahimi è Fatima Namazi, Caleb Castille è Devin Rountree (ex agente FBI), Gerald McRaney è Hollace Kilbride ammiraglio in pensione amico di Henrietta Lange.

Chris O’Donnell è Grisha G. Callen

Daniela Ruah è Kensi Blye

Eric Christian Olsen è Marty Deeks

Medalion Rahimi è Fatima Namazi

Caleb Castille è Devin Rountree

Gerald McRaney è Hollace Kilbride

LL Cool J è Sam Hanna

Richard Grant è l’ex colonnello Raymond Hanna, padre di Sam

Alicia Coppola è l’agente FBI Lisa Rand

Erik Palladino è l’agente Marshal Vostanik Sabatino

Bill Goldberg è Lance Hamilton

NCIS Los Angeles 14 su Rai Play

Gli episodi di NCIS Los Angeles 14 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato). In alternativa le prime 10 stagioni della serie tv sono in streaming su NOW e on demand su Sky Box Sets, le prime 4 sono su Paramount+ e dal 18 gennaio le prime 13 stagioni sono su Disney+.

NCIS Los Angeles 15 si farà?

La stagione 14 di NCIS Los Angeles è attualmente in corso negli Stati Uniti su CBS e non ci sono ancora notizie su un suo eventuale rinnovo per la stagione 15 anche se appare molto probabile.