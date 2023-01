Torna a sorpresa Blue Bloods su Rai 2. Il procedurale poliziesco riparte con la stagione 13 in prima visione a breve distanza dagli USA dove i nuovi episodi hanno debuttato lo scorso 7 ottobre. La serie arriva in sostituzione di Fire Country sospeso da Rai 2 dopo i bassi ascolti registrati nella trasmissione della domenica alle 21:50 dopo NCIS Los Angeles. In soccorso della serata della domenica di Rai 2 arriva così la famiglia Reagan di New York e le loro indagini. In Italia la stagione 13 di Blue Bloods è così in onda con appuntamento settimanale da domenica 29 gennaio alle 21:50.

Blue Bloods 13 in Italia, gli episodi su Rai 2

Nel corso della stagione 13 di Blue Bloods, Erin decide di candidarsi come procuratore distrettuale di Manhattan vista la scarsa fiducia nei confronti del campo Kimberly Crawford. Il ritorno del nipote di Frank, Joe Hill (Will Hochman) fa esplodere le tensioni familiari.

13×01 Buoni propositi: Eddie, Badillo e Jamie lavorano a un caso di violenza domestica legato a un’indagine portata avanti da Danny e Baez e coordinata da Erin. Jamie viene ferito. Erin incontra un amico di Jack Boyle (Peter Herman) che le promette un’importante donazione per la sua campagna elettorale.

Blue Bloods 13, quanti episodi sono?

Non è ancora stato definito il numero preciso di episodi della stagione tredici di Blue Bloods, potrebbero essere 20 come la precedente oppure tornare ai canonici 22. Contrariamente alle altre stagioni, Rai 2 trasmette la serie mentre è ancora in corso negli USA prima che CBS definisca il preciso conteggio degli episodi previsti.

Blue Bloods 13 su RaiPlay

Gli episodi della stagione 13 di Blue Bloods trasmessi da Rai 2 restano in streaming su RaiPlay on demand per 10 giorni. Al contrario si può iniziare a scoprire la serie tv fin dalle sue origini, grazie a Paramount+ dove sono presenti in catalogo le prime 10 stagioni della serie.

Blue Bloods 13, il cast

A guidare il cast di Blue Bloods ormai da oltre 13 anni è Tom Selleck nei panni del capo della polizia Frank Reagan che deve gestire la sicurezza della città di New York ma anche le dinamiche della sua famiglia, coinvolta a vario titolo con il mondo della giustizia tra poliziotti, detective e procuratori. Di seguito il cast principale di questa stagione

Tom Selleck è Frank Reagan

Donnie Wahlberg è Daniel Danny Reagan

Bridget Moynahan è Erin Reagan, che è procuratrice distrettuale

Len Cariou è Henry Reagan, il padre di Frank

Will Estes è il sergente Jamison “Jamie” Reagan

Marisa Ramirez è la detective Maria Baez

Vanessa Ray è Edith “Eddie” Janko-Reagan

Abigail Hawk è Abigail Baker

Robert Clohessy è Sid Gormley

Gregory Jbara è Garrett Moore

Steve Schirrpa è Anthony Abetemarco

Stacy Keach è l’arcivescovo Kearns

Blue Bloods 14 si farà?

Al momento CBS non ha ordinato la stagione 14 di Blue Bloods. La serie è un punto fermo della serata del venerdì della rete, una cancellazione potrebbe essere decisa solo per ragioni economiche o per volontà di attori e creatori della serie.

Blue Bloods, significato

Letteramente il titolo vuol dire “Sangue Blu”, espressione che noi utilizziamo per indicare le famiglie reali. Nel caso della serie tv, però, non ci sono nobili tra i protagonisti, ma il titolo sottolinea la “stirpe” poliziesca a cui appartiene la famiglia Reagan, sottolineando l’impronta da family drama della trama.