Upfronts 2023: Fox non svela il palinsesto, Doc e Hi-Surf le novità, l’addio a 911 deciso un anno fa

Fox non regala sorprese agli appassionati di serie tv di tutto il mondo. Il canale in chiaro americano non ha uno studio di produzione di riferimento alle spalle, dopo l’acquisto da parte di Disney dei 20th Television Studios e negli ultimi anni ha sviluppato un proprio modello di produzione. La rete ha superato il modello costruito sull’analisi e sviluppo dei pilot procedendo attraverso ordini che possono arrivare durante tutto l’anno e sviluppando progetti di cui sono proprietari insieme ai diversi studi, potendo così controllare meglio costi e contenuti.

Anche nel 2023 Fox non ha presentato un palinsesto, un po’ per scelta ma soprattutto per lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in atto e che ha reso molto più complesso fare dei piani per il futuro. La rete ha un palinsesto solido costruito sulla componente sportiva, sulle storiche serie animate come i Simpson e I Griffin, su 9-1-1: Lone Star rimasto su Fox dopo il passaggio di 9-1-1 ad ABC e sui tanti show. La prossima stagione torneranno The Masked Singer – Il Cantante Mascherato arrivato alla decima edizione e dopo 10 anni di assenza Gordon Ramsey tornerà a visitare Cucine da Incubo in Kitchen Nightmares.

Upfronts 2023: FOX, il caso 911

Anche nella stagione 2022-23, nonostante un generale calo negli ascolti, 9-1-1 con la sua sesta stagione (in Italia su Disney+) è stata la serie più vista di FOX sia nel totale che nel pubblico 18-49 anni. Eppure nella stagione 2023-24 9-1-1 andrà in onda su ABC. Infatti FOX ha deciso di cancellare la serie che è passata sulla rete di proprietà della Disney, proprietaria dello studio che realizza la serie 20th Tv e dei diritti di distribuzione internazionale.

Rob Wade, CEO di FOX ha spiegato che la decisione di cancellare la serie è stata presa dal suo predecessore Charile Collier un anno fa al momento del rinnovo, sia di 9-1-1 che di The Resident. Probabilmente in entrambi i casi non venne annunciato che sarebbero state stagioni finali perché 20th Tv voleva provare a proporre le serie ad ABC riuscendo a ottenere il rinnovo solo per 9-1-1 non potendo inserire un altro medical drama nella rete di Grey’s Anatomy.

Wade ha spiegato come l’approccio alle produzioni deve essere fatto tenendo insieme la componente creativa e quella economica. “E nel contesto attuale, in questa nuova era della televisione, la parte economica è stata preponderante per queste serie. Il modello economico con cui è prodotta non era l’ideale per noi”. 9-1-1 è una serie costosa sia per il cast che per gli effetti speciali, con una spesa per episodio di 9-10 milioni di dollari. Inoltre era stata ordinata quando FOX era ancora parte dei 20th Century Fox Tv. Al contrario di 9-1-1 Lone Star ordinata quando le parti erano già separate.

Non a caso Lone Star avrà una nuova stagione. Ma non dobbiamo aspettarci nuovi crossover tra le due serie, che, a dire il vero, sono già stati rari nelle precedenti stagioni. Michael Thorn presidente dell’intrattenimento Fox ha spiegato come siano concentrati principalmente sul proprio palinsesto, quindi saranno praticamente impossibili nuovi crossover.

Upfronts 2023: Fox le nuove serie tv

Come spiegato in precedenza, FOX non segue più il modello di sviluppo costruito intorno ai pilot, ordina e avvia produzioni durante tutto l’anno valutando poi, una volta pronti, il periodo migliore in cui mandare in onda i progetti. Quindi al momento FOX ha soltanto due serie tv che sono in fase di sviluppo ma di cui ancora non è partita nemmeno la fase di casting: il remake di Doc e Hi-Surf. A queste si aggiungono le serie animate pronte da tempo e nuovi show.

Doc

Intitolata al momento semplicemente Doc, la serie è il remake americano di Doc – Nelle tue mani la serie prodotta da Lux Vide parte del gruppo Fremantle con Luca Argentero. Doc è co-prodotta da Sony e Fox Entertainment Studios con Barbie Kligman come showrunner. Al centro c’è la dottoressa Amy Elisa, capo di medicina interna e familiare al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo un incidente dimentica gli ultimi otto anni della sua vita non ricordando pazienti, colleghi, il divorzio, un nuovo amore. Ad aiutarla la figlia diciassettenne che lei ricorda come una bambina di 9 anni e un gruppo di amici medici che la supportano mentre recupera le conoscenze perdute.

Hi-Surf

Creata da John Wells (Shameless, The West Wing, ER) e Matt Kester Hi-Surf è un procedurale sul mondo dei bagnini alle Hawaii, in ogni episodio si alterneranno le storie personali e i salvataggi più estremi di questi uomini e donne che proteggono le spiagge di O’ahu. La serie è prodotta da Warner Bros e Fox Entertainment ed è immaginata come potenzialmente capace di generare spinoff su altre spiagge del paese.

Le animate

FOX ha già pronta Krapopolis creata da Dan Harmon (Rick and Morty, Community) e ambientata nell’antica Grecia tra umani, divinità e mostri. Tra i doppiatori originali ci sono Hannah Waddingham, Richard Ayoade, Duncan Trussell. Non solo la prima stagione è pronta da tempo ma è stata rinnovata per altre due stagioni che vedranno Jordan Young sostituito da Alex Rubens come showrunner. Altra nuova serie animata pronta da tempo è Grimsburg con Jon Hamm come produttore e doppiatore nei panni del protagonista Marvin Flute un detective incapace di bilanciare lavoro e vita personale che torna a Grimsburg dove tutti hanno segreti e dove ritrova l’ex moglie e un figlio che ha abbandonato da tempo.

Nuovi show

Fox ha un ampio catalogo di show “unscripted” come The Masked Singer, Name that Tune, Next Level Chef, Hell’s Kitchen, I Can See Your Voice, Lego Masters, Il Contadino Cerca Moglie. Oltre a questi ha ordinato Snake Oil prodotto da Will Arnett e condotto da David Spade, un format originale in cui i concorrenti ricevono delle proposte da alcuni imprenditori e insieme a dei consiglieri famosi dovranno capire quali prodotti sono veri e quali finti.

FOX ha poi annunciato We Are Family uno show musicale condotto da Jamie Foxx e da sua figlia Corinne Foxx in cui alcune persone non famose duetteranno con i propri parenti famosi che restano però nascosti. 100 concorrenti compresi nel pubblico dovranno giocare per scoprire, attraverso vari round, chi è il vip misterioso.

Upfronts 2023: Fox le serie rinnovate e cancellate

Tra le serie andate in onda nella stagione 2022-23 FOX ha cancellato Monarch dopo una sola stagione, The Resident dopo 6 stagioni, Fantasy Island dopo 2 e la comedy Call Me Kat dopo 3 stagioni. Inoltre ha cancellato 9-1-1 che però avrà una settima stagione su ABC. Torneranno quindi il prossimo anno 9-1-1: Lone Star s.5, la comedy Animal Control s.2, Accused s.2 (antologica), Alert: Missing Persons Unit s.2, The Cleaning Lady s.3. Inoltre ci saranno nuove stagioni delle serie animate I Simpson s.35, Bob’s Burgers s.14, I Griffin s.22, The Great North s.4.

L’unica serie in dubbio è la comedy Welcome to the Flatch il cui destino sembra segnato ma di cui si prenderà una decisione solo una volta finito lo sciopero degli sceneggiatori. FOX sta lavorando a nuove comedy tra cui 10% Happier con Ken Jeong, Rock Camp e una serie con Patricia Heaton.