“Lunedì mi chiudono a Formello e mi liberano a Natale”: per Luca Argentero i prossimi mesi saranno nuovamente in corsia, quella di Doc 3, le cui riprese, appunto, cominceranno la prossima settimana negli studi di Lux Vide che hanno sede a Formello (qui si girano gli interni mentre gli esterni a Milano, città in cui è ambientata la serie).

L’annuncio è stato fatto dall’attore durante la sua ospitata a Viva Rai2, ospite di Fiorello. Nessuno spoiler sui nuovi episodi (ma chissà che qualche rivelazione non sarà fatta nei prossimi mesi), ma un divertente “scontro” con l’altro Doc che in queste settimane il pubblico del “mattin show” di Raidue ha imparato a conoscere, ovvero il “quasi laureato” interpretato da Fiorello e parodia proprio del personaggio di Argentero.

L’ultima puntata della seconda stagione di Doc-Nelle Tue Mani è andata in onda su Raiuno nel marzo 2022: nel finale, Andrea Fanti (Argentero) riesce ad essere scagionato dalle accuse contro di lui durante l’emergenza Covid-19, aiutato da tutto il reparto, compresa Agnese (Sara Lazzaro) e Cecilia (Alice Arcuri), tornando infine ad essere il Primario, così come era prima della perdita di memoria da cui era partita la serie.

La terza stagione ripartirà da qui (il primo episodio avrà come titolo “Risvegli”), affrontando le vite e le relazioni di chi lavora all’interno del Policlinico Ambrosiano, ma anche i casi medici tratti da episodi realmente accaduti. In quest’ottica, si conferma la collaborazione del Dr. Pierdante Piccioni, dirigente medico dell’ospedale di Lodi la cui vicenda ha ispirato la serie.

Sul fronte, il gruppo di attori ed attrici che abbiamo visto nelle prime due stagioni dovrebbe essere riconfermato. Parliamo died

Dovrebbero essere attese sul set anche Simona Tabasco (Elisa) e Beatrice Grannò (Carolina), diventate molto richieste anche a livello internazionale dopo la loro partecipazione a The White Lotus 2 (Grannò è sul set del suo primo film in lingua inglese, “Daniela Forever”, a fianco di Henry Golding).

E per quanto riguarda l’uscita di Doc 3? È presto per parlare di date, ma stando alle parole di Argentero, per cui le riprese andranno avanti fino a Natale, è probabile che la terza stagione del medical drama andrà in onda nei primi mesi del 2024, all’interno della prossima stagione tv. Chissà se arriverà prima il remake americano di Doc-Nelle Tue mani, ordinato da Fox America: lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe bloccarne la produzione e ritardarne la messa in onda.