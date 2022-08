Monarch, il nuovo drama musicale con Susan Sarandon: cast, episodi, info e uscita

Intrighi, potere, bugie, dramma, una potente famiglia e tanta musica. Sono questi gli ingredienti di una delle serie TV più attese del 2022, Monarch, il nuovo e costoso esperimento di FOX che prova a bissare il successo di Empire, prodotta dal 2015 al 2020, e a raccogliere i cocci di Nashville, la soap opera musicale di ABC cancellata nel 2017 dopo le ultime stagioni di poco successo.

Le premesse sono le stesse, ma i tempi sono diversi e forse stavolta in casa FOX eviteranno di ripetere gli errori del passato. Pronti a scoprire tutto su Monarch? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Di cosa parla la serie TV Monarch

Monarch è un drama multi-generazionale ambientato nel mondo della musica country. Siamo in Texas e al centro di tutto c’è la famiglia Roman, guidata alla matriarca Dottie, icona del country interpretata da Susasn Sarandon. Insieme al marito Albie, interpretato da Trace Adkins, Dottie ha creato un vero e proprio impero economico, un po’ come avevano fatto Lucious e Cookie Lyon con l’hip-hop in Empire.

Il nome dei Roman è sinonimo di autenticità, l’impero di famiglia è stato costruito su una bugia e il compito di salvare l’eredità, e allo stesso tempo riuscire a costruirsi una carriera come quella di sua madre, spetta a Nicky Roman. O forse no?

Il trailer ufficiale, che vi proponiamo più sotto, ci anticipa che anche l’eredità musicale dei Roman non è così scontata e le sorprese, potete scommetterci, non mancheranno.

Quando esce Monarch?



Se, come noi, avete adocchiato Monarch sin dal primo annuncio da parte di Fox, vi sarete accorti che la sua produzione non è filata troppo lascia. Annunciata nel maggio 2021 con una messa in onda prevista per il gennaio 2022, anche la produzione di Monarch ha dovuto fare i conti con la pandemia da COVID-19 e la data di uscita è slittata di qualche mese.

Ora, però, abbiamo l’ufficialità. La premiere di Monarch è fissata per domenica 11 settembre 2022 negli Stati Uniti. La puntate successive, però, non saranno trasmesse la domenica, ma il martedì. Questo, ad oggi, risulta essere lo slot settimanale associato a Monarch, salvo cambiamenti di cui vi daremo conto in modo tempestivo.

Massimo riserbo anche sul numero e la durata degli episodi, anche se visto lo storico di Fox possiamo immaginare un massimo di 10-13 episodi per una durata di 45 minuti per ciascun episodio, che diventano 60 minuti con le pause pubblicitarie.

E in Italia quando e dove uscirà Monarch?

La data di uscita di Monarch in Italia non è stata ancora ufficializzata, così come non ci sono certezze su dove potremo vederla. Possiamo soltanto fare ipotesi, ma tutto dipenderà anche dal successo della serie.

La presenza di Susan Sarandon nel cast potrebbero spingere la tv generalista ad optare per la distribuzione italiana, ma non è escluso che i diritti finiscano in casa Sky o Disney, per una visione in streaming su Disney+ o Now.

Personaggi e interpreti di Monarch: il cast completo



Il cast di Monarch è di quelli che, almeno sulla carta, potrebbe garantire un enorme successo della serie. Vediamo insieme i personaggi e gli interpreti del nuovo lavoro targato Fox.

Dottie Cantrell Roman (Susan Sarandon) è la regina della musica country e matriarca della famiglia Roman.

Albie Roman (Trace Adkins) è il re della musica country, marito di Dottie Cantrell Roman e co-creatore di quella che è una vera e propria dinastia della country music in Texas.

Nicolette “Nicky” Roman (Anna Friel), erede dell’impero dei Roman.

Gigi Taylor-Roman (Beth Ditto) è la figlia minore di Dottie Cantrell Roman e Albie Roman, dotato di una splendida voce ma in cerca di un posto nella sua famiglia e nel mondo della musica.

Luke Roman (Josh Sasse) è l’affascinante ma insicuro figlio di Dottie ed Albie Roman, CEO della Monarch Entertainment.

Kayla Taylor-Roman (Meagan Holder) è l’audace e ambiziosa moglie di Gigi Taylor-Roman, manager musicale di enorme che si oppone alla fusione della propria azienda con la Monarch Entertainment.

Ana Phoenix (Emma Milani) è una giovane star in ascesa che ha ottenuto la propria fama tramite TikTok, facendo una cover in spagnolo del primo successo di Albie Roman.

Catt Phoenix (Martha Higareda) è la madre di Ana Phoenix, decisa ad ottenere un contratto con la Monarch Entertainment per sua figlia.

Ace Grayson (Inigo Pascual) è un giovane talentoso adottato da Nicky e da suo marito Clive, ma con una vita tutt’altro che facile e il sogno di diventare il nuovo Albie Roman.

Clive Grayson (Adam Croasdell) è il marito di Nicky, attore inglese in difficoltà.

Wade Stellings (Callum Kerr) è un cantante country emergente, grande fan di Nicky Roman.

Earl Clark (Kevin Cahoom) è l’hair stylist e fedele confidente di Dottie Roman.

Jamie Burke (Damon Dayoub) è un manager musicale che punta a trasformare la giovane Ana Phoenix in una grande star.

I trailer e le immagini ufficiali di Monarch

Ecco l’unico trailer di Monarch diffuso fino ad oggi. Non appena verranno distribuiti altri materiali promozionali ufficiali è qui che li troverete.

